Türk savunma sanayisi şirketleri ADEX 2024'te yeni anlaşmalara imza attı

Türk savunma sanayisi şirketleri Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda (ADEX 2024) eğitimden ortak üretime kadar pek çok proje için mutabakat zaptı ve anlaşma imzaladı.

Baykar, ROKETSAN ve ASELSAN gibi Türk savunma sanayisinin önde gelen şirketleri eğitim, elektronik harp araçlarının ortak geliştirilmesi, akıllı mühimmat ortak üretimi, simülasyon eğitim teknolojileri, mühimmat üretim hattı, stratejik şebeke haberleşme sistemleri, hava platformları haberleşme modernizasyonu başta olmak üzere pek çok önemli projede mutabakat zaptı ve anlaşma imzaladı.