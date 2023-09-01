Türk savunma sanayisi yeni ihracat rekorlarına hazırlanıyor

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yürütücülüğünde Etimesgut Havaalanı'nda devam eden TEKNOFEST Ankara'da, açıklamalarda bulundu. Görgün, Türk savunma sanayisinin son dönemdeki ihracat başarıları ve sektörün bu yılki hedeflerine ilişkin soruya şu yanıtı verdi: "Bu sene dolu dolu gidiyoruz. Platformlarımız ağırlıklı olarak ihraç edilmeye başlandı. Hem platformlar, platformların içinde kullanılan alt sistemler, ayrı ayrı ihraç edilen ürünlerimiz de var. Yılın ilk yarısını bir rekorla tamamlamıştık, şimdi üçüncü çeyreğin başka bir rekorla tamamlanmasını ve yıl sonunda da hedeflediğimiz bir rakam var, bunun gerçekleşmesini bekliyoruz. Ürün çeşitliliği ve ihraç ettiğimiz ülke sayısı bakımından da ilerliyoruz, önümüzdeki günler çok güzel müjdeli ihracat haberlerine gebe."

"Daha ilerilere taşıyacağız"

ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol ise, ASELSAN'ın "savunma sanayisi liginde" dünyanın 47'nci büyük şirketi haline geldiğine dikkat çekti. Akyol, "Daha yukarılara çıkarmak için yeni neslin, çocuktan, gencinden bu çalışmalara erken yaşta katılıyor olması çok kıymetli. Bu vizyonla bu çalışmaları destekliyoruz. Hep beraber gençlerimiz, çocuklarımızla ASELSAN'ı, Türk savunma sanayisini, Savunma Sanayii Başkanlığı önderliğinde daha ilerilere taşıyacağız. Bu ortam, bu katılım hepimize gurur veriyor." şeklindeki değerlendirmesini paylaştı.

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