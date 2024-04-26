Türk tahvillerinde JPMorgan etkisi

Türkiye 10 yıllık lira cinsi tahvilleri, JPMorgan’ın söz konusu tahvili gelişmekte olan piyasa tahvilleri endeksine dahil edeceğini açıklamasının ardından kazançlarını üçüncü güne taşıdı.

BloombergHT'de yer alan habere göre, Ekim 2033 vadeli tahviller 30 Nisan’dan itibaren JPMorgan Devlet Tahvili Endeksi-Gelişmekte Olan Piyasalar’a eklenecek.

Bu eklemenin ardından Türkiye’nin endeksteki toplam ağırlığı 24 baz puan artarak yüzde 1,13’e çıkacak.

Tahviller son üç günde 2 lira civarında artışla 99,3 liraya yükseldi.

Bloomberg HT'ye konuşan kaynaklar ilgili tahvillere 2,5-3 milyar TL civarında bir giriş olduğunu ifade etti.