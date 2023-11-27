Türk teknolojisinden Katar’a çıkarma

Medeniyet Teknopark’ın 11 firma temsilcisi ile birlikte 19-24 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirdiği 5 günlük Katar ticari heyet gezisine 25 kişi katıldı. Türkiye Cumhuriyeti temsilciliklerine düzenlenen ziyaretlerin yanı sıra Katar’ın önemli merkezlerini de yakından incelemesine imkan sağlanan gezide Türk firmalarını küresel pazarda daha da güçlendirmek amacıyla önemli adımlar atıldı. Bu süreçte 7 farklı kuruluş ziyaret edildi ve 15 adet stratejik B2B görüşmesi gerçekleştirildi. Ayrıca, 4 adet networking toplantısı düzenlendi. Gezide, Katar kültürüne ilişkin sosyal etkinliklere de yer verildi.

Gezi, Türkiye Cumhuriyeti Doha Büyükelçiliği’nin ziyareti ve Doha şehir turu ile başladı. İlk gün, girişimcilere Katar’ın tarihi ve kültürel zenginlikleri tanıtıldı.

İkili işbirliği yolunda stratejik adımlar

Gezinin ikinci ayağında, Teknopark temsilcileri Qatar Free Zones ve Qatar Financial Centre’ı ziyaret ederek, Katarlı iş dünyasıyla güçlü bir işbirliği için adımlar attı. Rowad Entrepreneurship Conference 2023’e katılan Teknopark heyeti, yüksek etkileşimli B2B görüşmeleri ve start-up buluşmaları gerçekleştirerek hem Türkiye hem de Katar iş dünyasında birçok kapıyı aralamış oldu.

Gezisinin son gününde Medeniyet Teknopark girişimcileri sosyal ve kültürel etkinliklere katılarak Katar’ı daha yakından tanıma fırsatı buldu. B2B görüşmeleri için zaman ayrılan günde Katar-Türkiye arasında dostluk ve ticarete dayalı ilişkilerin pekiştirilmesi adına önemli kazanımlar elde edildi. Bu etkileşimli gün, sadece işbirliğini değil, aynı zamanda dostluk bağlarını da güçlendirmek adına önemli bir fırsat sundu.

“Hedefimiz Türk teknoloji firmalarını küresel arenada daha rekabetçi hale getirmek”

Teknopark Genel Müdürü Ali Ramazan Tak, "KOSGEB destekli bu önemli etkinlikle, Türk teknoloji firmalarını küresel arenada daha rekabetçi hale getirmeyi hedefledik. Katar’da gerçekleştirdiğimiz bu yoğun iş gezisiyle, inovasyon ve işbirliği konusundaki liderliğimizi bir adım daha ileri taşıdık. Türk ve Katar iş dünyası arasında daha güçlü ilişkileri kurma çabamız, Türkiye Cumhuriyeti ve Katar arasındaki stratejik ortaklığa önemli bir katkı sağlamaktadır" dedi.

Beş gün boyunca gerçekleşen etkinlikler, Medeniyet Teknopark’ın öncü firmalarının küresel çapta ağ kurmasına imkan sağladı.