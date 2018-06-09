TürkAkım'da işler hız kazanıyor

09 Haziran 2018

TürkAkım Proje Sözcüsü Aslı Esen, doğalgaz boru hattı projesinin ikinci bölümünün derin sulardaki kısmını döşeyecek Pioneering Spirit gemisinin dün Karadeniz'e hareket ettiğini ifade ederek, "Daha önce 2018'in üçüncü çeyreğinde Karadeniz'e dönmesi beklenen gemi, dün Rotterdam Limanı'ndan yola çıktı. TürkAkım'da işlerin bundan sonra daha da ivmelenerek ilerlemesini bekliyoruz." dedi.

Esen, Moskova'da Türk gazetecilere yönelik düzenlenen basın toplantısında, dünyanın en büyük inşaat gemilerinden biri olan Pioneering Spirit'in, birinci hattı Kıyıköy'e kadar getirdikten sonra başka bir çalışma için Kuzey Denizi'ne gittiğini şimdi ise TürkAkım için yeniden Karadeniz'e döndüğünü söyledi.

Pioneering Spirit'in, projenin ikinci hattını tamamlamak üzere dün Rotterdam Limanı'ndan Karadeniz'e doğru yola çıktığını aktaran Esen, "TürkAkım'ın birinci hattının tamamını, ikinci hattının ise Rusya-Türkiye münhasır ekonomik bölgeleri sınırına kadar olan 224 kilometrelik kısmını inşa etmişti." dedi.

Esen, açık denizde döşenen boru hatlarından Türkiye'ye doğalgaz sağlayacak olan ilk hattın Türkiye kıyısına ulaştığını hatırlatarak, "İlk hat, Kıyıköy'ün birkaç kilometre açığında bekliyor. Allseas firmasının Lorelay adlı gemisi yakındaki bu hattı karaya getirecek. İkinci hat, 224 kilometre ilerleyip Türkiye-Rusya münhasır ekonomik bölge sınırına ulaşmıştı. Şimdi Pioneering Spirit dönüp boru döşeme sürecine devam edecek." diye konuştu.

Çeversel etki süreci tamam

TürkAkım'ı, Türkiye doğalgaz şebekesine Lüleburgaz'da bağlayacak hat için çevresel etki değerlendirmesi sürecinin tamamlandığını aktaran Esen, şöyle devam etti:

"Kara hatlarından Avrupa'ya ilerleyecek ikinci hat için Gazprom ve BOTAŞ ortaklığındaki TürkAkım Gaz Taşıma AŞ'nin kurulmasına ilişkin protokoller geçtiğimiz hafta imzalandı. İkinci kara hattının bu çerçevede hızla ilerlemesini bekliyoruz. Doğalgazı Avrupa'ya götürecek hattın olası güzergahı olarak halen Yunanistan ve Bulgaristan seçenekleri masada duruyor. Rusya'nın Anapa sahilindeki kara çıkışı tesisinin inşaatı artık neredeyse tamamlandı. Son rötuşları yapılıyor. Yıl sonuna dek işletime girmeye hazır olacak. Russkaya Kompresör İstasyonu da işletime hazır ve soğuk standby konumunda 24 saat içinde faaliyete geçebilecek şekilde bekliyor."

Esen, Kıyıköy'de alım terminali inşaat sahasında hazırlıkların tamamlandığını vurgulayarak, "Karada döşenecek borular Kıyıköy'e aktarılmaya başlandı. Kıyı geçişini yapacak olan Boskalis şirketi inşaat öncesi etütlerini tamamladı ve inşaata başlamaya neredeyse hazır. Pioneering Spirit gibi Allseas şirketine ait Lorelay gemisi 2018 dördüncü çeyrekte Kıyıköy kıyısına gelecek ve sığ sularda boru döşeyip boru çekme işlemini tamamlayacak." ifadelerini kullandı.

Daha önce 2018'in üçüncü çeyreğinde Karadeniz'e hareket etmesi beklenen Pioneering Spirit gemisinin daha erken bölgeye geçmesinin olumlu bir etkisi olacağını aktaran Esen, "Tüm süreçlerin geldiği nokta düşünüldüğünde, TürkAkım'da işlerin daha da hızlanmasını bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"TürkAkım, transit risklere çare"

Rusya Ulusal Enerji Güvenliği Fonu Başkan Yardımcısı Alexey Grivach da Türkiye'nin Almanya'dan sonra Rus doğalgazının en büyük alıcısı konumunda bulunduğunu hatırlatarak, "TürkAkım boru hattı Ukrayna ve diğer transit risklerine çare olacak. İlk hat Türkiye'nin enerji güvenliğini sağlarken ikinci hat da Güney ve Güneydoğu Avrupa için aynı işlevi görecek. Gelecekte Türkiye'nin doğalgaz ihtiyacı artarsa bunu karşılayabilecek kapasite yaratmanın yanı sıra, Türkiye için ekonomik açıdan getirileri de olacak." diye konuştu.

Geçen yıl Rusya'nın 29 milyar metreküp doğalgaz ihracatıyla Türkiye'nin ihtiyacının yüzde 55'inin tek başına karşıladığını aktaran Grivach, "Bildiğiniz gibi Rus doğalgazı Türkiye'ye Batı Hattı ve Mavi Akım olmak üzere iki hattan geliyor. Yine geçtiğimiz yıl bu iki hattın kapasitelerinin yüzde 90'ından fazlası kullanıldı. Rus doğalgazının yarıya yakını Ukrayna, Moldova, Romanya ve Bulgaristan'dan geçip Türkiye'ye ulaşan Batı Hattı üzerinden geliyor." dedi.

Grivach, Ukrayna ile uzun yıllardır transit konusunda sorunlar yaşandığını vurgulayarak,"1998'de Rus doğalgazının yüzde 90’ı Ukrayna üzerinden transit aktarılıyordu. Bugün bu oran yüzde 40'lar düzeyine inmiş durumda ancak bu oran bile hala çok yüksek." değerlendirmesinde bulundu.

İlk gaz 2019'un sonuna doğru

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, daha önce projeye ilişkin, "TürkAkım projesinin ikinci hattını 2019'un sonuna kadar Rusya ile birlikte tamamlayacağız. 2019 bitmeden önce bu büyük, çılgın projemizi hayata geçireceğiz." ifadesini kullanmıştı.

Rus enerji şirketi Gazprom’un Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Alexander Medvedev ise dün, "Avrupalı şirketler, TürkAkım'dan gelecek olası doğalgaz için hazırlıklara başladı." açıklamasında bulunmuştu.

Her biri 15,75 milyar metreküplük toplam iki hattan oluşacak ve toplam kapasitesi 31,5 milyar metreküp olacak TürkAkım doğalgaz boru hattı ilk defa 2014'te Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından duyurulmuştu.

930 kilometre uzunluğuna sahip iki ayrı boru hattının ilki Türkiye'ye doğalgaz arzı sağlarken, diğer hat Türkiye üzerinden Avrupa'ya ulaşacak. Türkiye üzerinden Avrupa'ya gidecek ikinci hattın çıkış noktası için Yunanistan ve Bulgaristan seçenekleri üzerinde görüşmeler devam ediyor.

Kaynak: AA