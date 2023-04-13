Turkcell teknoloji mühendislerini arıyor

28 Mart’ta başlayıp 23 Nisan’a kadar sürecek başvuruların ardından temmuzda başlayacak olan kariyer-gelişim programına, Türkiye’nin dört bir yanından mühendis adayları başvurabilecek. “Techno Camp”ı başarıyla tamamlayan mühendisler, Turkcell Global Bilgi bünyesinde istihdam edilecek.

Turkcell Global Bilgi İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı Zafer Çavdar, “TÜlkemizdeki gençlerin sektöre katılımını güçlendirmek, onları yeni teknolojilere hazırlamak ve sektöre kazandırmak adına kariyer ve gelişim programımız ‘Techno Camp’ için hazırlanıyoruz. Geleneksel hale gelen programımıza her yıl artan ilgi, mühendislerle ortak vizyonlarımız olduğunu gösteriyor ve bu çabamızın somut karşılığını görmek de bizi mutlu ediyor. Kariyer hedefi olan genç mühendisleri bu yıl da ‘Techno Camp’e bekliyoruz” diye konuştu.