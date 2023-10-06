"Türkiye, 2030’da en büyük 17’nci ekonomi olacak"

Emre ERGÜL

Amerikalı ekonomistler, Uluslararası Para Fonu (IMF) verilerinden yola çıkarak, 2030 yılında küresel ekonominin patronu olacak 25 ülkeyi belirledi. Yahoo’nun Finans Departmanı’nın hazırlayıp manşetten duyurduğu listede birçok dikkat çeken unsurlar yer alıyor.

Önümüzdeki 10 yıl için yapılan tüm öngörülerde Çin, dünyanın ekonomi lideri olarak gösteriliyordu. Ancak bu yılın ilk yarısında ülkenin yaşadığı ekonomik sıkıntılar ve yavaşlama, Çin’i 2030 listesinde zirveden etti.

Yeni listeye göre, 2030’da paranın patronu ABD olacak, Çin değil. Hindistan büyük sıçrama ile 3’üncü, Japonya da 4’üncü olacak. İlk 5’in tek AB ülkesi Almanya olacak gibi görünüyor. Türkiye ise Suudi Arabistan ve Hollanda gibi iki ülkeyi arkasına alarak listenin 17’nci sırasına oturdu. İşte 2030’da dünyanın en büyük ekonomilerine sahip olan 25 ülke ve Yahoo Finans’ın yorumları...

Hesaplama nasıl yapıldı?

1-ABD 2030'da öngörülen GSYİH’si 34850.59 milyar dolar olacak. Çin rekabetini savuşturan ve 2030 yılına kadar dünyanın en büyük 25 ekonomisi listesinin başında yer alan ABD için, özellikle 2022’nin sonlarına doğru ABD ekonomisine ilişkin büyük endişelere rağmen, 2023’te kısa vadede iyileşmeye dair işaretler var. Üçüncü çeyrekte ülke için “yumuşak iniş” işaretleri ortaya çıktı. Ülke ekonomisinin uzun vadeli görünümü bir miktar yumuşamış olsa da, olumlu işaretler 2030 yılına kadar daha da iyi bir inişe yol açabilir.

2-Çin 2030 yılında öngörülen GSYİH’si 31624.42 milyar dolar olacak. Çin’in 2023-2028 yıllık bileşik büyüme oranı yüzde 7.5 olsa da, bu hâlâ ABD ile ABD arasındaki farkın kapanması için yeterli değil. Aslında yavaşlama, ekonomistlerin büyümenin tahmin ettiği gibi Çin’in ABD ekonomisini hiçbir zaman geçemeyeceği anlamına geliyor. 2030’a kadar yüzde 3.5’e, 2050’de ise sadece yüzde 1’e yavaşlayabilir.

3-Hindistan 2030 yılında öngörülen GSYİH’si 6543.21 milyar dolar olacak. Şu anda Hindistan’ın ekonomisi hem Japonya’dan hem de Almanya’dan küçük olsa da, büyüme hızının 2030'a kadar listenin üçüncü sırada yer alması, Hindistan’ın üçüncü sırada yer almasına olanak tanıyor.

4- Japonya 2030 yılında öngörülen GSYİH’si 5771.01 milyar dolar olacak. Japonya, COVID-19 salgınından yeterince iyi bir şekilde kurtuldu ve 2023’ün ikinci çeyreğinde güçlü bir büyüme sergiledi; ekonomik büyüme tahminleri aştı.

5- Almanya 2030'da öngörülen GSYİH’si 5372.71 milyar dolar olacak. Almanya, Avrupa’nın en büyük ekonomisi olmayı sürdürecek ve AB’de GSYH’si 5 trilyon doları aşması beklenen tek ülke olacak.

6- Birleşik Krallık 2030 yılında öngörülen GSYİH’si 4778.29 milyar dolar olacak. Birleşik Krallık, COVİD-19 sonrasında özellikle hayat pahalılığı ve enerji krizi açısından önemli ölçüde acı çekerken, sık sık başbakan değişikliği yapılması güveni artırmadı. Bu aksaklıklara rağmen Birleşik Krallık’ın 2023’ten 2028’e kadar yüzde 6’nın üzerinde bir Bileşik Büyüme Oranı’na sahip olması bekleniyor.

7- Fransa 2030 yılında öngörülen GSYİH’si 3598.16 milyar dolar olacak. Sosyal gerilimlerin ortasında, Fransa’nın ekonomik görünümü son zamanlarda zayıfladı.

8- Brezilya 2030 yılında öngörülen GSYİH’si 3088.07 milyar dolar olacak. Latin Amerika’nın en büyük ekonomisi 2023’te güçlü bir toparlanma kaydetti ve GSYİH büyüme beklentisi 2023 için yüzde 0.8’den yüzde 2’ye revize edildi.

9- Kanada 2030 yılında öngörülen GSYİH’si 2845.39 milyar dolar olacak. Kanada için acil ekonomik görünüm pek olumlu değil. 2025 ve 2026’da toparlanmadan önce 2024’te bir gerileme bekleniyor.

10- İtalya 2030 yılında öngörülen GSYİH’si 2572.61 milyar dolar olacak. İtalya yakın zamanda AB’den 200 milyar euro almış olsa da, ülkenin bunu hesaba katamayacağına dair pek çok şüphe var.

11- Endonezya 2030 yılında öngörülen GSYİH’si 2391.02 milyar dolar olacak. Dünyanın en büyük müslüman ülkesi olan Endonezya’nın, gelişmekte olan Asya’nın daha zorlu bir ekonomik görünüme sahip olmasına rağmen, önümüzdeki yıllarda Rusya dahil diğer rakiplerini geride bırakması bekleniyor.

12- Rusya: 2030'da öngörülen GSYİH’si 2353.22 milyar dolar olacak. Rusya’nın 2023’ten 2028’e kadar beklenen en düşük GSYİH büyüme oranına sahip olması, Ukrayna’nın işgalinden sonra Batılı ülkelerin uyguladığı ağır yaptırımlar göz önüne alındığında bu şaşırtıcı değil.

13- Güney Kore 2030 yılında öngörülen GSYİH’si 2308.52 milyar dolar olacak. Güney Kore’nin son birkaç on yılda son derece gelişmiş bir ekonomi olarak ortaya çıkışı dikkat çekicidir ve güçlü büyümesinin uzun vadede devam etmesi ve onu 2030 yılına kadar en büyük küresel ekonomilerden biri haline getirmesi beklenmektedir.

14- Meksika 2030 yılında öngörülen GSYİH’si 2157.91 milyar dolar olacak. Latin Amerika’nın çoğu, son bir veya iki yılda acı çekerken; Meksika, ABD’ye yakınken daha ucuz iş gücünden yararlanmak için Meksika’da üretim tesisleri kuran çeşitli şirketlerin yardımıyla öne çıkan performans sergiledi.

15- Avustralya 2030 yılında öngörülen GSYİH’si 2138.62 milyar dolar olacak. Avustralya, ekonomisi açısından önemli zorluklarla karşı karşıyadır ve Deloitte’a göre, Avustralya’da 2025 yılında kişi başına düşen ekonomik faaliyetin 2021’dekiyle aynı olması bekleniyor. Bu da ülkedeki büyüme eksikliğinin altını çiziyor.

16- İspanya 2030 yılında öngörülen GSYİH’si 1870.30 milyar dolar olacak. Mali zorluklara rağmen İspanya, beklentilerin üzerinde performans gösterdi.

17- Türkiye 2030 'da GSYİH 1480.88 milyar dolar olacak. Türkiye, 2023’te yüksek enflasyon gördü ve son zamanlarda ekonomik büyüme tahminini düşürdü. Ancak büyüme 2022 ve 2023’te hâlâ yüzde 4’ü aştı.

18- Hollanda 2030 yılında öngörülen GSYİH’si 1375.76 milyar dolar olacak. Hollanda zorlu bir ekonomide zorluklarla karşı karşıya kaldı ve son zamanlarda ülke, öncelikle Hollanda ekonomisinin uluslararası düzeyde entegre olması nedeniyle GSYİH büyüme tahminini aşağı yönlü revize etti.

19- Suudi Arabistan 2030 yılında öngörülen GSYİH’si 1344.41 milyar dolar olacak. Suudi Arabistan, 2022’de ekonomik büyümesini yüzde 8.7 gibi inanılmaz bir artışla gördü; bu, G20’deki tüm ülkeler arasında en yüksek oran.

20- İsviçre 2030'da öngörülen GSYİH’si 1218.41 milyar dolar olacak. İsviçre’nin büyümesi ortalamanın altında olsa da 10 yılda istikrarlı bir seviyede büyüyecek. Üretkenlikteki büyümenin canlanması ve işgücü piyasasına daha yüksek katılım bunun gerçekleşmesinin ayrılmaz bir parçası.

21- Nijerya 2030'da öngörülen GSYİH’si 1160.23 milyar dolar olacak. Nijerya, 2030’da en büyük ekonomili ülkeler arasında 2023’ten 2028’e kadar çift haneli bir Bileşik Büyüme Oranı kaydeden iki ülkeden biri.

22- Polonya 2030'da öngörülen GSYİH’si 1127.39 milyar dolar olacak. Polonya, Sovyetler’in etkisinden kurtulduktan sonra son otuz yılda kayda değer bir büyüme gösterdi ve hızla birçok büyük küresel şirketin merkezi haline geliyor.

23- Tayvan 2030'da öngörülen GSYİH’si 1084.28 milyar dolar olacak. Tayvan, yarı iletken satışlarının düşmesi nedeniyle zorlu bir 2023'le karşı karşıya kaldı ancak uzun vadede bir toparlanma kaydetmesi bekleniyor.

24-Bangladeş 2030 yılında öngörülen GSYİH’si 934.85 milyar dolar olacak. Ülke, 2023’ten 2028’e kadar ikinci en yüksek GSYİH CAGR’ına sahip oldu.

25- Vietnam 2030 yılında öngörülen GSYİH’si 878.99 milyar dolar olacak. Vietnam onlarca yıldır ekonomik umut vaat ediyor ancak şimdi bundan faydalanıyor gibi görünüyor ve 2023’te Asya’nın en hızlı büyüyen ekonomisi oldu.