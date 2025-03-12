Türkiye, AB'den bir coğrafi işaret tescili daha aldı

Türkiye'de çalışmaları devam eden AB coğrafi işaret tescili çalışmaları büyük bir hızla devam ederken, konuya yönelik gelişmeleri Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu duyurmaya devam ediyor.

AB tescili alan 31. ürün

Konuya yönelik sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Hisarcıklıoğlu, Aydın memecik zeytini'nin AB'den coğrafi işaret tescili aldığını açıkladı: "Aydın'a ve ülkemize hayırlı olsun. Dünyada çok az coğrafyaya nasip olan ürün çeşitliliğine sahibiz. TOBB ve oda-borsa camiası olarak yerel ve coğrafi işaretli ürünler için yoğun çaba sarf ediyoruz. AB süreci devam eden 78 coğrafi işaret ve 3 geleneksel ürün adıyla ilgili çalışmalarımız devam ediyor."

Tescil alan diğer ürünler

Türkiye'nin AB'den coğrafi işaret tescili alan ürünleri şöyle: "Gaziantep baklavası, Aydın inciri, Malatya kayısısı, Aydın kestanesi, Milas zeytinyağı, Bayramiç beyazı, Taşköprü sarımsağı, Giresun tombul fındığı, Antakya künefesi, Suruç narı, Çağlayancerit cevizi, Gemlik zeytini, Edremit zeytinyağı, Milas yağlı zeytini, Ayaş domatesi, Maraş tarhanası, Edremit Körfezi yeşil çizik zeytini, Ezine peyniri, Safranbolu safranı, Aydın memecik zeytinyağı, Araban sarımsağı, Osmaniye yer fıstığı, Bingöl balı, Bursa şeftalisi, Hüyük çileği, Bursa siyah inciri, Söke pamuğu, Manisa mesir macunu, Gaziantep menengiç kahvesi, Silifke yoğurdu, Aydın memecik zeytini."

Tarım Bakanı Yumaklı konuyu değerlendirdi

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı da sosyal medya hesabından, konuya ilişkin paylaşım yaptı ve şu değerlendirmelerde bulundu: "Aydın memecik zeytini, AB tarafından coğrafi işaretli ürün olarak tescillenen 31. ürünümüz oldu. Coğrafi işaretli ürünlerimiz, bölgelerinin bereketli topraklarına bereket katacak. Ülkemize, sektörümüze ve üreticilerimize hayırlı olsun."