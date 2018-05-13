13 Mayıs 2018

Japonya merkezli haber sitesi Nikkei Asian Review, "Türkiye Afrika'da Çin'le yarışıyor" başlıklı haberde, Ankara'nın son dönemde çeşitli yatırımlarla Afrika üzerindeki etkisini artırdığını yazdı.

Nikkei muhabiri Akihiro Sano imzalı haberde, Çin'in Afrika'daki etkisinin son yıllarda birçok habere konu olduğu, ancak bölgedeki ekonomik etkisini artırmaya çalışan Türkiye'nin Çin'e meydan okumaya başladığı belirtildi.

Son dönemde Türk inşaat şirketlerinin Çinli rakiplerini geride bırakarak Etiyopya ve Ruanda'da birçok projeyi üstlendiği, Ankara'nın Afrika ülkelerinde neredeyse Çin'in sahip olduğu sayıda diplomatik temsilcilik bulundurduğu kaydedildi.

Haberde şu ifadeler yer aldı:

Avrupa ve Asya'yi birbirine bağlayan Türkiye, Çin'in iki kıta arasındaki ekonomik bağı güçlendirmesini umduğu Kuşak ve Yol İnisiyatifi'nde önemli bir rol üstlenecek. Türkiye yükselen güç Çin'le iyi ilişkilere sahip ama bu, Afrika'da Çin'le sıkı bir rekabete girmesini engellemiyor.

Afrika'daki ekonomiler son 10 yılda giderek büyürken, Türk inşaat şirketleri de özellikle Sahra Altı ülkelerden gelen siparişlerde önemli bir atılım yaptı. Summa, Ekvador Ginesi'nde parlamento binası ile bir alışveriş merkezi, Ruanda'da ise toplantı salonu inşa etti. Her iki ülkede de Çinli rakiplerini geride bıraktı."

Bazı Afrika liderleri, Çin'in etkisinden rahatsız

Nikkei'nin haberinde, Afrika'daki bazı liderlerin özellikle büyük altyapı projelerinde Çin'in etkisinden rahatsız olduğu ve ülkedeki stratejik yatırımların Çin'in kontrolüne geçmesini istemedikleri, bu nedenle Türkiye ile işbirliğini tercih ettiği de belirtildi.

Türk şirketlerin son 50 yılda Afrika'da gerçekleştirdiği yaklaşık 1300 projenin yüzde 80'inin Kuzey Afrika'da tamamlandığı belirtilirken, Türkiye Müteahhitler Birliği verilerine göre tüm bu projelerin toplam değerinin 65 milyar doları bulduğuna dikkat çekildi.

Hükümetin de Türk şirketlerin çabalarına destek verdiği kaydedilen haberde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sık sık Afrika ülkelerine ziyaretler düzenlediği ve bu ülkelerle ticaret alanında önemli anlaşmalar imzalandığı vurgulandı.

Haberde, THY'nin 34 Afrika ülkesinde 52 şehre uçuş düzenlemesinin, son 9 yılda Afrika'daki Türk temsilciliklerinin sayısının 12'den 44'e yükselmesinin, Türkiye'nin bölgedeki artan etkisinin göstergesi olduğu yorumu yer aldı.

"Bizim Afrika ile aramızda kardeşlik hukuku var"