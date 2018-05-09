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"Bizim Afrika ile aramızda kardeşlik hukuku var"

MÜSİAD Başkanı Kaan, "Türkiye vatandaşı olarak şunu gönül rahatlığıyla söyleyebiliyoruz, 'Yalnızca Afrika'nın yer altı veya yer üstü zenginlikleriyle ilgilenmiyoruz. Kıtanın insanıyla gönül bağı kurmanın, beraber kalkınmanın peşindeyiz." dedi
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