Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? Faizler düşecek mi?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası temmuz ayında faizleri yüzde 37'de sabit bıraktı. Vatandaşlar gelecek toplantıda nasıl bir hamle yapılacağını merak ediyor. Bir yandan "Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak" sorusuna cevap aranıyor, bir yandan da faizlerin düşüp düşmeyeceği sorgulanıyor.

TCMB faiz kararı ne zaman açıklanacak?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ağustos ayında toplantı yapmayacak. Merkez bir sonraki toplantısını 10 Eylül'de gerçekleştirecek ve karar saat 14.00'te duyurulacak.

Uzmanlar bir sonraki toplantıda da Merkez Bankası'nın pas geçeceğini düşünüyor.