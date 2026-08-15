Kriz dinlemediler, yurt dışına akın ettiler: 12 yılın rekoru kırıldı

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Uluslararası Ticaret İdaresi verilerine göre, ABD'de ikamet edenler son bir yılda 56 milyondan fazla yurt dışı seyahati gerçekleştirdi. Böylece Amerikalıların uluslararası seyahatlerinde önceki yıllarda görülen yükseliş eğilimi devam etti.

Avrupa'ya gidenlerin sayısı rekor kırdı

Amerikalıların Avrupa'ya ilgisi de tarihi seviyeye çıktı. Son bir yılda yaklaşık 24 milyon ABD sakini Avrupa'yı ziyaret etti. Bu rakam, SIAT veri serisinin başladığı 2012'den bu yana kaydedilen en yüksek seviye oldu.

Seyahat talebindeki büyümede özellikle yüksek gelir grubundaki hanelerin etkili olduğu belirtiliyor. Artan maliyetler ve borç baskısına rağmen söz konusu grubun seyahat harcamalarını sürdürmesi, sektördeki talebin ekonomik koşullara karşı dirençli kalmasına katkı sağlıyor.

Pasaport talebinde tarihi seviye

Yurt dışına yönelik güçlü talep pasaport verilerine de yansıdı. ABD'de 2025 mali yılında 27,3 milyon pasaport düzenlendi. Böylece yıllık pasaport sayısında rekor kırıldı.

Seyahat talebindeki artış, küresel jeopolitik gerilimlerin ve ABD'ye yönelik uluslararası algının değiştiği bir dönemde gerçekleşti.

Kuşakların seyahat tercihleri değişiyor

Amerikalıların seyahate bakışında yaş gruplarına göre farklılıklar öne çıkıyor. Baby Boomer ve X kuşağındaki birçok kişi seyahati lüks bir harcama yerine hayatlarının önemli bir parçası olarak değerlendiriyor.

Gençlerde ise deneyim odaklı harcamalar dikkat çekiyor. Özellikle 18-24 yaş grubundaki yetişkinler, maddi ürünler yerine seyahat gibi deneyimlere daha fazla öncelik veriyor.

Y ve Z kuşağında ise daha uzun süreli seyahatler ve gidilen bölgenin kültürünü yakından tanımaya yönelik tercihler öne çıkıyor.

Seyahat planına yapay zeka da girdi

Teknoloji de Amerikalıların tatil planlama alışkanlıklarını değiştiriyor. Amerikalıların yaklaşık yüzde 30'u seyahatlerini planlarken yapay zeka destekli araçlardan yararlanıyor.

Yapay zeka araçları özellikle yeni destinasyonların keşfedilmesi, seyahat programlarının hazırlanması ve fiyatların karşılaştırılması amacıyla kullanılıyor.