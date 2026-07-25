Türkiye için hesaplar değişti: Deutsche Bank'tan enflasyon ve faiz beklentilerine revize
Deutsche Bank, Türkiye ekonomisine ilişkin enflasyon ve faiz beklentilerini değiştirirken TCMB'nin temmuz ayında politika faizini sabit bırakmasının arkasındaki nedenleri açıkladı. Raporda, artan jeopolitik gerilimler ve enerji maliyetlerinin para politikasında belirleyici olduğu vurgulanırken, brent petrolün kısa sürede yüzde 35'in üzerinde, Avrupa doğal gaz fiyatlarının ise yüzde 50'yi aşkın yükseldiği belirtildi.
Deutsche Bank, Türkiye ekonomisine yönelik enflasyon ve faiz beklentilerini değiştirdi.
Bankanın Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) temmuz ayı Para Politikası Kurulu kararına ilişkin hazırladığı raporda, politika faizinin sabit bırakılmasının nedenleri değerlendirildi.
Deutsche Bank Ekonomisti Yiğit Onay tarafından hazırlanan raporda, küresel ölçekte artan jeopolitik gerilimlerin ve yükselen enerji maliyetlerinin TCMB'nin kararında temel rol oynadığı belirtildi.
TCMB'nin piyasa fonlamasını faiz koridorunun yüzde 40 seviyesindeki üst bandından sürdürmesinin, dış koşullardaki bozulmayla doğrudan bağlantılı olduğu kaydedildi.
Akaryakıt fiyatlarından enflasyona 1,5 puanlık yük
Raporda, Brent petrol fiyatlarının kısa süre içerisinde yüzde 35'in üzerinde yükseldiğine dikkat çekildi. Akaryakıta yönelik vergi düzenlemelerinin de etkisiyle yurt içinde benzin ve motorin fiyatlarında sert artışlar yaşandığı belirtildi.
Deutsche Bank'ın hesaplamasına göre söz konusu gelişmeler, Türkiye'nin enflasyon patikasına yaklaşık 1,5 yüzde puanlık ilave yük getirdi.
Doğal gaz ve tarımsal emtia fiyatları da baskı oluşturdu
Enflasyon görünümünü zorlaştıran unsurların petrol fiyatlarıyla sınırlı kalmadığına işaret edilen raporda, Avrupa'daki doğal gaz fiyatlarının yüzde 50'yi aşan oranda yükseldiği hatırlatıldı.
Tarımsal emtia fiyatlarında görülen yukarı yönlü hareketin de fiyat baskılarını artırdığı ve Türkiye'de devam eden dezenflasyon sürecini olumsuz etkilediği ifade edildi.