Türkiye ile BAE'den Uzay'da işbirliği!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile kurmayları, geçen günlerde BAE, Katar ve Suudi Arabistan'ı ziyaret ederek ekonomi alanındaki işbirliğini konuşmuş, çeşitli anlaşmalar imzalanmıştı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin Uzay hedeflerinden bahsederken, BAE'yle işbirliği yapılabileceğinden söz etti.

AA'ya konuşan Bakan Kacır, alçak yörünge uydularının önemli bir fırsat penceresi oluşturduğunu belirterek Türkiye'de birkaç özel sektör girişiminin halihazırda bu konuda gayret gösterdiğini aktardı.

Kacır, hem bu girişimlerin kabiliyetlerini daha yüksek ölçeğe taşımak hem de milli bir marka ortaya çıkarabilmek adına aktif teşvik programını hayata geçirmeyi hedeflediklerini bildirdi.

BAE'yle Uzay işbirliği

BAE ile imzaladıkları mutabakat zabıtlarından birinin Uzay'a erişim alanında olduğuna dikkati çeken Kacır, şunları kaydetti:

"Uzay'a milli imkanlarımızla erişimi de çok değerli görüyoruz. Buna yönelik bir işbirliğini üçüncü ülkede gerçekleştirme imkanını da BAE ile birlikte konuşuyoruz. Aslında önümüzdeki dönemde Türkiye, paydaşları ve ortaklarıyla birlikte hem uzaya kendi imkanlarıyla erişebilen hem de uzayda yüzlerce binlerce mikro uyduyu yine milli imkanlarıyla geliştirme ve üretme imkanına sahip ülke konumuna gelsin istiyoruz. Dünyada birkaç şirket bu konuda öncü oldu. Biz biraz çıtayı yükseltmek ve süreci hızlandırmak arzusundayız. Bu bir yarış. Biz bu öncü şirketlerin arasına en az bir Türk şirketinin girmesini amaçlıyoruz."