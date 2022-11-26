Türkiye ile Pakistan ticaret hacmi hedefi 5 milyar dolar

DEİK, Pakistan İslam Cumhuriyeti Başbakanı Şehbaz Şerif’in onurlandırmalarıyla Türkiye-Pakistan İş Konseyi Toplantısını, T.C. Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Pakistan Ticaret Bakanı Syed Naveed Qamar, T.C. Ticaret Bakan Yardımcısı Mustafa Tuzcu, DEİK Başkanı Nail Olpak, DEİK/Türkiye-Pakistan İş Konseyi Başkanı Ahmet Cengiz Özdemir, Pakistan-Türkiye İş Konseyi Başkanı Amjad Rafi ve iki ülke iş insanlarının katılımlarıyla 26 Kasım 2022 tarihinde İstanbul’da gerçekleştirdi. Pakistan İslam Cumhuriyeti Başbakanı Şehbaz Şerif'in Türkiye ziyareti kapsamında düzenlenen toplantıda, inşaat, altyapı, bankacılık, gümrük ve enerji sektörlerinde iş birliği fırsatları ele alındı.

Pakistan İslam Cumhuriyeti Başbakanı Şehbaz Şerif, “T.C. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir anlaşma imzaladık. Bağlarımızı güçlendirmek, ticareti, yatırımları ve savunma yatırımlarını geliştirmek için dün Cumhurbaşkanı ile görüştük. MİLGEM projesi kapsamında dün 3. korvetin denize indirdik. Ticari ilişkilerimizin artması ve savunma sanayi üretiminde ortaklığımızın biraz daha güçlenmesine vesile oldu. İki ülke arasındaki ticaret hacmine dostluğumuz ve kardeşliğimiz yansımıyor. Türkler çok çaba harcıyor, farkındayız. Geçtiğimiz son yıllarda ve çeşitli dönemlerde bir araya gelerek, sorunları aşmak için çalıştık. Türk şirketlerinin Pakistan’da olumsuz durumlarla da karşı karşıya kaldıklarını biliyoruz. İş mevzuatımınızı sadeleştirmeli, bürokrasiyi kaldırmalıyız. Türkiye ile hareket etmek istiyoruz ve böylelikle ticari ilişkilerimizin de artarak gelişeceğini düşünüyorum” dedi.

Yenilenebilir enerji konusunda kararlı adımlar attıklarını belirten Şerif, “1.5 milyar dolar olan ticaret hacmini, önümüzdeki 3 yılda 5 milyar dolara çıkması için bir anlaşma imzaladık. 3 yıl içinde üstümüze düşeni fazlasıyla yapmalıyız. Hep birlikte çok güzel işlere imza atabiliriz. Bizler üzerimize düşeni yapmaya hazırız. Yenilenebilir enerji konusunda kararlı adımlar atıyoruz. Artık Pakistan’da petrol ve petrol ürünleri gibi yakıt ürünleri için 2021 yılında 27 milyar dolar harcamışız. Artık bunu değiştirmek istiyoruz. 10.000 megavatlık bir güneş enerjisi yatırımı başlattık. Türk kardeşlerimiz için planlarımızı anlatacağımız özel bir konferans düzenlemek isterim. Özel oluşturulacak ödeme planları, fizibilite çalışmaları 60 gün içinde olabilir. DEİK Yönetim Kurulu ve İş Konseyi üyelerine enerji konusunda kapımız açık. Pakistan ve Türkiye savunma sanayi iş birliği tesis etti. Size bütün kapıları açmak istiyoruz” dedi.

“Türkiye ve Pakistan arasında yenilenebilir enerjide iş birliği fırsatları bulunuyor”

T.C. Ticaret Bakanı Mehmet Muş ise, iki ülke arasındaki derin ve köklü olan siyasi ilişkilere uyumlu olarak somut sonuçlarından biri olan MİLGEM projesi kapsamında 3. korvetin denize indiriliş töreninin dün gerçekleştirildiğini vurgulayarak, “İslamabad ziyaretimde, ekonomik ilişkilerimizi derinleştirmek adına Mal Ticareti Anlaşmasını imzaladık ve Türkiye-Pakistan Ortak Görev Gücü'nün ilk toplantısını gerçekleştirdik. İş Konseyi üyelerimiz başta olmak üzere, Türk ve Pakistanlı iş insanlarının daha güçlü iş birliklerine odaklanmaları ve ticaretimizin her iki ülke pazarının ihtiyaçları doğrultusunda çeşitlendirilmesine daha fazla katkı vermeleri de büyük önem arz ediyor. Başbakanın ülkemizi ziyareti esnasında kendilerinin nazik teklifi ile oluşturulması kararlaştırılan Ortak Görev Gücü Mekanizması, bir yandan ekonomik ilişkilerimizin en yüksek düzeyde ele alınmasına imkân vermekte; diğer yandan ise yeni fırsatlar ortaya çıkarmak ve ticaretimizin önündeki engelleri kaldırmak adına yakın bir diyalog ortamı oluşturuyor. Enerji arz güvenliği gerek yeşil dönüşümden kaynaklı sınamalar gerekse de küresel ölçekte enerji emtialarında yaşanan fiyat dalgalanmaları nedeniyle son dönemde giderek artan bir şekilde endişe kaynağı olmaya başladı. Firmalarımızın yenilenebilir enerji kaynaklarına yaptıkları yatırımları artırarak çalışmaları gerekiyor. Türkiye ve Pakistan arasında yenilenebilir enerji alanında büyük iş birliği fırsatları bulunuyor. Türkiye'nin Pakistan'daki doğrudan yatırımları üçüncü ülkeler üzerinden yapılan yatırımlar da dikkate alındığında 1 milyarı doları aştı. Türkiye ve Pakistan’ın ticari ilişkilerinin derinleştirilmesine dair her türlü iş birliğine açığız” dedi.

“İki yıl içerisinde en az 10.000 megavatlık güneş enerji santrali kurma niyetindeyiz”

Pakistan Ticaret Bakanı Syed Naveed Qamar ise, Pakistan ve Türkiye her zaman iş birliğinde iki ülke olduğunu söyleyerek, “T.C. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Pakistan İslam Cumhuriyeti Başbakanı Şehbaz Şerif arasında geçtiğimiz günlerde Emtia Ticareti Anlaşması imzalandı. Birlikte çalışarak, yalnızca politika belirleyerek değil, aynı zamanda işletmelerimizin birlikte çalışmasını hükümetlerimizin iş birliğinde çalışmasını ve B2B ortaklıklar kurmayı hedefliyoruz. Türkiye-Pakistan iş birliği kurmak isteriz. Pakistan’da önümüzdeki iki yıl içerisinde en az 10.000 megavatlık bir güneş enerji santrali kurma niyetindeyiz. Şu anda kendi elektrik üretimimiz fosil enerji üzerinde bulunduğu için bu yatırıma önem veriyoruz. Türk yatırımcıların, Pakistan’a gelip bu yenilenebilir enerji programına ortak olmalarını ve katkı sağlamalarını arzu ediyoruz. Biliyoruz ki gıdaya olan ihtiyaç asla bitmiyorsa enerjiye olan ihtiyaç da asla bitmiyor. Yatırım her zaman ihtiyaç duyulan alan. Dostlarımız, kardeşlerimiz gelsinler enerji alanına yatırım yapsınlar” dedi.

“Pakistan’da yenilenebilir enerji, konut inşaası ve alt yapı alanında da önemli roller üstlenmeye hazırız”

DEİK Başkanı Nail Olpak ise, “2022’in Ağustos ayında İslamabad’da gerçekleştirdiğimiz buluşmanın ardından dost ve kardeş ülkemiz Pakistan’ın Başbakanını ve değerli iş dünyası temsilcilerini İstanbul’da ağırlamaktan büyük mutluluk duyuyorum” dedi.

Türkiye'nin Pakistan'la ilişkileri uzun yıllar yakın dostluk ve kardeşlik anlayışı temelinde şekillendiğini belirten Olpak, iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin tesis edilmesinin 75. yıl dönümünün kutlandığını söyledi. Olpak, “Ağustos ayında gerçekleştirdiğimiz İş ve Yatırım Forumu’nda iki ülke tarafından imzalanan Tercihli Ticaret Anlaşması, karşılıklı hassasiyet ve faydalarımızı en üst düzeyde göz önünde bulunduran bir anlaşma olması açısından önemliydi. Türk iş insanlarımız Pakistan’da yenilenebilir enerji, konut inşaası ve alt yapı alanında da önemli roller üstlenmeye hazırlar. İki ülke bankalarının iş birliğinin teşvik edilmesi, iş dünyasının önünü daha fazla açacaktır. Gümrük işlemlerinde daha hızlı bir iş birliğinin de işlerimizi geliştireceğine inanıyoruz” dedi.

Pakistan İslam Cumhuriyeti Başbakanı Şehbaz Şerif’in onurlandırmalarıyla gerçekleştirilen Türkiye-Pakistan İş Konseyi Toplantısının sponsoru ise, Albayrak Holding oldu.