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Türkiye İMSAD'ın araştırma sonuçları açıklandı: Deprem kaygısı yüksek, hazırlık düzeyi yetersiz

17 Ağustos 1999 Marmara Depremi’nin 27’nci yılında İMSAD, "Deprem Riski Altında Yaşam Bilinci" araştırmasının sonuçlarını açıkladı. Araştırma, deprem bilincinin günlük yaşamda somut hazırlık davranışlarına dönüştürülmesi gerektiğini ortaya koyuyor.

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Türkiye İMSAD'ın araştırma sonuçları açıklandı: Deprem kaygısı yüksek, hazırlık düzeyi yetersiz

Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği’nin (Türkiye İMSAD) "Dep­rem Riski Altında Yaşam Bilin­ci" araştırmasına göre katılımcı­ların yüzde 58,3'ü deprem konu­sunda kaygı taşıyor, yüzde 45,5'i ise kendisini olası bir depreme karşı yeterince hazırlıklı hisset­miyor. Katılımcıların yüzde 54'ü yaşadığı bölgeyi deprem açısın­dan çok riskli olarak değerlendi­riyor. Araştırmada, deprem ha­zırlığına ilişkin günlük yaşam pratiklerinde de eksiklikler bu­lunduğu görüldü.

Türkiye İnşaat Malzemesi Sa­nayicileri Derneği (Türkiye İM­SAD) Yönetim Kurulu Başkanı Murat Savcı, sonuçları değerlen­dirirken “Elde edilen bu sonuç­lar, depremle mücadelede farkın­dalığın yanı sıra bireysel hazırlık alışkanlıklarının da güçlendiril­mesi gerektiğine işaret ediyor. Bu doğrultuda, Türkiye’nin dep­rem gerçeği her geçen gün ken­disini yeniden hatırlatıyor. 2025 yılı boyunca ülke genelinde fark­lı büyüklüklerde 53 bin 262 dep­remin meydana gelmesi, afetlere karşı hazırlığın süreklilik gerek­tiren bir sorumluluk olarak ele alınması gerektiğini bir kez daha gösterdi” yorumunu yaptı.

Savcı, Türkiye İMSAD’ın ger­çekleştirdiği "Deprem Riski Al­tında Yaşam Bilinci" araştırma­sının da toplumun deprem algı­sını, kaygı düzeyini ve hazırlık davranışlarını ortaya koyduğu­nu vurgulayarak, elde edilen ve­rilerin depremle mücadelede toplumsal bilinç ve bireysel ha­zırlığın önemini bir kez daha gös­terdiğini ifade etti.

Sadece 4 kişiden birinde deprem çantası var

Araştırma sonuçlarına göre katılımcıların yüzde 55,2’si acil durumlarda toplanma alanla­rının yerini bilmediğini, yüzde 73,1’i ise evinde deprem çanta­sı bulunmadığını bildirdi. Savcı, “Bu veriler bize deprem bilinci­nin günlük yaşamda somut ha­zırlık davranışlarına dönüşmesi gerektiğini gösteriyor" değerlen­dirmesini yaptı.

Aynı araştırmanın yapı güven­liği konusunda toplumda algı ile teknik değerlendirme arasında önemli bir fark bulunduğunu or­taya koyduğunu ifade eden Sav­cı, şöyle devam etti: "Katılımcı­ların yüzde 59,4’ü oturduğu bi­nayı deprem açısından güvenli bulurken, yüzde 74,5’i bugüne ka­dar binası için herhangi bir risk tespiti yaptırmadığını belirti­yor. Bu tablo, güvenli yapılaşma­nın bilimsel veriler, mühendis­lik değerlendirmeleri ve düzenli kontrollerle ele alınması gerek­tiğini gösteriyor. Türkiye İM­SAD olarak, yapı güvenliğini ar­tıracak her çalışmanın destekçisi olmaya, sektörümüzün bilgi bi­rikimini kamu yararına sunma­ya ve deprem bilincinin güçlen­dirilmesine katkı sağlamaya ka­rarlılıkla devam edeceğiz." Savcı, Çevre, Şehircilik ve İklim Deği­şikliği Bakanlığı verilerine gö­re, İstanbul'da 2012'den bu yana kentsel dönüşüm kapsamına alı­nan bağımsız bölüm sayısının 1 milyon 274 bine ulaştığını, bun­ların 276 bininde dönüşüm çalış­malarının sürdüğünü kaydetti.

Araştırmanın kentsel dönü­şüm ve güçlendirme süreçlerin­de toplumun bilgi ihtiyacının devam ettiğini gösterdiğini be­lirten Savcı , sözlerini şöyle ta­mamladı: "Katılımcıların yüzde 57,7’si kentsel dönüşüm destek­leri hakkında bilgi sahibi olma­dığını, yüzde 71,2’si ise doğru ve güvenilir bilgiye ulaşmakta zor­landığını ifade ediyor. Bu veriler, dönüşüm süreçlerinin doğru bil­gilendirme, rehberlik ve toplum­sal bilinçlendirme çalışmalarıyla birlikte yürütülmesi gerektiğini ortaya koyuyor.”

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