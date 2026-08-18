Türkiye İMSAD'ın araştırma sonuçları açıklandı: Deprem kaygısı yüksek, hazırlık düzeyi yetersiz

Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği’nin (Türkiye İMSAD) "Dep­rem Riski Altında Yaşam Bilin­ci" araştırmasına göre katılımcı­ların yüzde 58,3'ü deprem konu­sunda kaygı taşıyor, yüzde 45,5'i ise kendisini olası bir depreme karşı yeterince hazırlıklı hisset­miyor. Katılımcıların yüzde 54'ü yaşadığı bölgeyi deprem açısın­dan çok riskli olarak değerlendi­riyor. Araştırmada, deprem ha­zırlığına ilişkin günlük yaşam pratiklerinde de eksiklikler bu­lunduğu görüldü.

Türkiye İnşaat Malzemesi Sa­nayicileri Derneği (Türkiye İM­SAD) Yönetim Kurulu Başkanı Murat Savcı, sonuçları değerlen­dirirken “Elde edilen bu sonuç­lar, depremle mücadelede farkın­dalığın yanı sıra bireysel hazırlık alışkanlıklarının da güçlendiril­mesi gerektiğine işaret ediyor. Bu doğrultuda, Türkiye’nin dep­rem gerçeği her geçen gün ken­disini yeniden hatırlatıyor. 2025 yılı boyunca ülke genelinde fark­lı büyüklüklerde 53 bin 262 dep­remin meydana gelmesi, afetlere karşı hazırlığın süreklilik gerek­tiren bir sorumluluk olarak ele alınması gerektiğini bir kez daha gösterdi” yorumunu yaptı.

Savcı, Türkiye İMSAD’ın ger­çekleştirdiği "Deprem Riski Al­tında Yaşam Bilinci" araştırma­sının da toplumun deprem algı­sını, kaygı düzeyini ve hazırlık davranışlarını ortaya koyduğu­nu vurgulayarak, elde edilen ve­rilerin depremle mücadelede toplumsal bilinç ve bireysel ha­zırlığın önemini bir kez daha gös­terdiğini ifade etti.

Sadece 4 kişiden birinde deprem çantası var

Araştırma sonuçlarına göre katılımcıların yüzde 55,2’si acil durumlarda toplanma alanla­rının yerini bilmediğini, yüzde 73,1’i ise evinde deprem çanta­sı bulunmadığını bildirdi. Savcı, “Bu veriler bize deprem bilinci­nin günlük yaşamda somut ha­zırlık davranışlarına dönüşmesi gerektiğini gösteriyor" değerlen­dirmesini yaptı.

Aynı araştırmanın yapı güven­liği konusunda toplumda algı ile teknik değerlendirme arasında önemli bir fark bulunduğunu or­taya koyduğunu ifade eden Sav­cı, şöyle devam etti: "Katılımcı­ların yüzde 59,4’ü oturduğu bi­nayı deprem açısından güvenli bulurken, yüzde 74,5’i bugüne ka­dar binası için herhangi bir risk tespiti yaptırmadığını belirti­yor. Bu tablo, güvenli yapılaşma­nın bilimsel veriler, mühendis­lik değerlendirmeleri ve düzenli kontrollerle ele alınması gerek­tiğini gösteriyor. Türkiye İM­SAD olarak, yapı güvenliğini ar­tıracak her çalışmanın destekçisi olmaya, sektörümüzün bilgi bi­rikimini kamu yararına sunma­ya ve deprem bilincinin güçlen­dirilmesine katkı sağlamaya ka­rarlılıkla devam edeceğiz." Savcı, Çevre, Şehircilik ve İklim Deği­şikliği Bakanlığı verilerine gö­re, İstanbul'da 2012'den bu yana kentsel dönüşüm kapsamına alı­nan bağımsız bölüm sayısının 1 milyon 274 bine ulaştığını, bun­ların 276 bininde dönüşüm çalış­malarının sürdüğünü kaydetti.

Araştırmanın kentsel dönü­şüm ve güçlendirme süreçlerin­de toplumun bilgi ihtiyacının devam ettiğini gösterdiğini be­lirten Savcı , sözlerini şöyle ta­mamladı: "Katılımcıların yüzde 57,7’si kentsel dönüşüm destek­leri hakkında bilgi sahibi olma­dığını, yüzde 71,2’si ise doğru ve güvenilir bilgiye ulaşmakta zor­landığını ifade ediyor. Bu veriler, dönüşüm süreçlerinin doğru bil­gilendirme, rehberlik ve toplum­sal bilinçlendirme çalışmalarıyla birlikte yürütülmesi gerektiğini ortaya koyuyor.”