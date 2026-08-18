Türkiye İMSAD'ın araştırma sonuçları açıklandı: Deprem kaygısı yüksek, hazırlık düzeyi yetersiz
17 Ağustos 1999 Marmara Depremi’nin 27’nci yılında İMSAD, "Deprem Riski Altında Yaşam Bilinci" araştırmasının sonuçlarını açıkladı. Araştırma, deprem bilincinin günlük yaşamda somut hazırlık davranışlarına dönüştürülmesi gerektiğini ortaya koyuyor.
Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği’nin (Türkiye İMSAD) "Deprem Riski Altında Yaşam Bilinci" araştırmasına göre katılımcıların yüzde 58,3'ü deprem konusunda kaygı taşıyor, yüzde 45,5'i ise kendisini olası bir depreme karşı yeterince hazırlıklı hissetmiyor. Katılımcıların yüzde 54'ü yaşadığı bölgeyi deprem açısından çok riskli olarak değerlendiriyor. Araştırmada, deprem hazırlığına ilişkin günlük yaşam pratiklerinde de eksiklikler bulunduğu görüldü.
Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği (Türkiye İMSAD) Yönetim Kurulu Başkanı Murat Savcı, sonuçları değerlendirirken “Elde edilen bu sonuçlar, depremle mücadelede farkındalığın yanı sıra bireysel hazırlık alışkanlıklarının da güçlendirilmesi gerektiğine işaret ediyor. Bu doğrultuda, Türkiye’nin deprem gerçeği her geçen gün kendisini yeniden hatırlatıyor. 2025 yılı boyunca ülke genelinde farklı büyüklüklerde 53 bin 262 depremin meydana gelmesi, afetlere karşı hazırlığın süreklilik gerektiren bir sorumluluk olarak ele alınması gerektiğini bir kez daha gösterdi” yorumunu yaptı.
Savcı, Türkiye İMSAD’ın gerçekleştirdiği "Deprem Riski Altında Yaşam Bilinci" araştırmasının da toplumun deprem algısını, kaygı düzeyini ve hazırlık davranışlarını ortaya koyduğunu vurgulayarak, elde edilen verilerin depremle mücadelede toplumsal bilinç ve bireysel hazırlığın önemini bir kez daha gösterdiğini ifade etti.
Sadece 4 kişiden birinde deprem çantası var
Araştırma sonuçlarına göre katılımcıların yüzde 55,2’si acil durumlarda toplanma alanlarının yerini bilmediğini, yüzde 73,1’i ise evinde deprem çantası bulunmadığını bildirdi. Savcı, “Bu veriler bize deprem bilincinin günlük yaşamda somut hazırlık davranışlarına dönüşmesi gerektiğini gösteriyor" değerlendirmesini yaptı.
Aynı araştırmanın yapı güvenliği konusunda toplumda algı ile teknik değerlendirme arasında önemli bir fark bulunduğunu ortaya koyduğunu ifade eden Savcı, şöyle devam etti: "Katılımcıların yüzde 59,4’ü oturduğu binayı deprem açısından güvenli bulurken, yüzde 74,5’i bugüne kadar binası için herhangi bir risk tespiti yaptırmadığını belirtiyor. Bu tablo, güvenli yapılaşmanın bilimsel veriler, mühendislik değerlendirmeleri ve düzenli kontrollerle ele alınması gerektiğini gösteriyor. Türkiye İMSAD olarak, yapı güvenliğini artıracak her çalışmanın destekçisi olmaya, sektörümüzün bilgi birikimini kamu yararına sunmaya ve deprem bilincinin güçlendirilmesine katkı sağlamaya kararlılıkla devam edeceğiz." Savcı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı verilerine göre, İstanbul'da 2012'den bu yana kentsel dönüşüm kapsamına alınan bağımsız bölüm sayısının 1 milyon 274 bine ulaştığını, bunların 276 bininde dönüşüm çalışmalarının sürdüğünü kaydetti.
Araştırmanın kentsel dönüşüm ve güçlendirme süreçlerinde toplumun bilgi ihtiyacının devam ettiğini gösterdiğini belirten Savcı , sözlerini şöyle tamamladı: "Katılımcıların yüzde 57,7’si kentsel dönüşüm destekleri hakkında bilgi sahibi olmadığını, yüzde 71,2’si ise doğru ve güvenilir bilgiye ulaşmakta zorlandığını ifade ediyor. Bu veriler, dönüşüm süreçlerinin doğru bilgilendirme, rehberlik ve toplumsal bilinçlendirme çalışmalarıyla birlikte yürütülmesi gerektiğini ortaya koyuyor.”