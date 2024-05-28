Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği’nde başkan değişiyor: Yeni başkan Pamir Karagöz oluyor
SON DAKİKA HABERİ: Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği’nde 24. Olağan Genel Kurul bugün gerçekleştiriliyor. Görev süresi dolan mevcut başkan İbrahim Öztop'un koltuğunu QNB Finans Yatırım Menkul Değerler Genel Müdürü Pamir Karagöz'e devretmesine kesin gözüyle bakılıyor.
Birol BOZKURT
Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği’nin (TSPB) Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu ve Disiplin Komitesi üyeliklerine seçimlerin yapılacağı 24’üncü Olağan Genel Kurul Toplantısı, bugün İstanbul’da gerçekleştiriliyor.
İki yılda bir yapılan Olağan Genel Kurul’da görev süresi dolan mevcut başkan İbrahim Öztop, koltuğunu QNB Finans Yatırım Menkul Değerler Genel Müdürü Pamir Karagöz’e devrediyor.
Aldığımız kulis bilgilerine göre tek liste olarak yapılacak seçimde Pamir Karagöz’ün seçilmesine kesin gözüyle bakılıyor.
Yönetim Kurulu’nun şu isimlerden oluşması bekleniyor:
Yapı Kredi Menkul Değerler Genel Müdürü Yılmaz Arısoy
Oyak Yatırım Menkul Değerler Hasan Rıfat Topkar
Denizbank Hazine Grubu Genel Müdür Yardımcısı Okan Aksu
Aktif Yatırım Bankası Genel Müdürü Atila Yanpar
Ziraat Portföy Yönetimi Gökçen Yaman Akgün
Arz Gayrimenkul Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi’nden Murat Onkur
Akiş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'ndan Gökşin Durusoy