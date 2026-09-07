Türkiye toryum için harekete geçti: Yeni dönem başlıyor

Türkiye, toryum kaynaklarını yeni nesil nükleer teknolojilerde kullanmak ve nükleer yakıt üretiminde değerlendirmek için önemli bir adım attı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'na bağlı Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu (TENMAK), Danimarka merkezli Copenhagen Atomics ile mutabakat zaptı imzaladı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'ın katılımıyla imzalanan anlaşma kapsamında, toryumun yeni nesil nükleer teknolojilerde kullanılmasına yönelik ortak çalışmalar yürütülecek.

İşbirliğinin temel hedeflerinden biri, nükleer yakıt standartlarını karşılayan toryum bileşiklerinin yerli imkanlarla üretilmesi. Türkiye'nin sahip olduğu toryum kaynaklarının yüksek katma değerli ürünlere dönüştürülmesi ve ülkenin bu alanda uluslararası bir tedarikçi konumuna gelmesi amaçlanıyor. Projeye yerli sanayi ve teknoloji şirketlerinin yanı sıra araştırmacılar da dahil edilecek.

Toryum yeni nesil reaktörlerde kullanılacak

Çalışmalar özellikle toryumun ergimiş tuz reaktörlerinde kullanılmasına odaklanacak. Bu kapsamda toryum bileşiklerinin Türkiye'de üretilmesine yönelik Ar-Ge ve projelendirme faaliyetleri yürütülecek.

Copenhagen Atomics, toryumun nükleer yakıt çevriminde kullanılabileceği dördüncü nesil reaktör teknolojileri üzerinde çalışıyor. Şirket özellikle "Onion Core" adını verdiği modüler ergimiş tuz reaktörü konseptini geliştiriyor. TENMAK ile yapılacak çalışmalar kapsamında bu teknolojinin Türkiye'nin araştırma altyapısı, insan kaynağı ve sanayi kapasitesiyle nasıl geliştirilebileceği değerlendirilecek.

Bayraktar: Toryum dışa bağımlılık açısından önemli

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, dünyada küçük modüler reaktör teknolojilerine yönelik çalışmaların hız kazandığını, Türkiye'nin de farklı projeler üzerinde çalıştığını söyledi.

Hangi teknolojilerin ticari ölçekte başarılı olacağının önümüzdeki birkaç yıl içinde daha net görüleceğini belirten Bayraktar, Türkiye'nin bu süreçte farklı nükleer teknolojileri ülkeye kazandırmaya çalıştığını ifade etti. Copenhagen Atomics ile yapılan işbirliğini diğer projelerden ayıran noktanın toryum olduğunu vurgulayan Bayraktar, Türkiye'nin bu kaynak açısından güçlü bir potansiyele sahip olduğuna dikkat çekti.

Bayraktar, "Toryum, çok yoğun bir şekilde ülkemizde bulunan, bu anlamda yakıtın dışa bağımlılığının olmayacağını düşündüğümüz bir teknoloji olduğu için ayrı bir önemi var." dedi.

İşbirliğinin somut bir ürüne dönüşmesini beklediklerini belirten Bayraktar, "Bu işbirliği, ümit ediyorum netice verecek ve bu alandaki çalışmalar ileride ticarileşebilecek bir ürüne dönüşecek." ifadelerini kullandı.