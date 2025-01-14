'Türkiye Varlık Fonu, sendikasyon kredisini yenilemek istiyor' iddiası

Türkiye Varlık Fonu mart ayında vadesi dolacak olan iki yıllık sendikasyon kredisini tamamen yenilemek istiyor.

Bloomberg News'a konuşan kaynaklara göre, TVF'nin 790 milyon euronun tamamını çevirmek isteyerek olumlu ortamdan yararlanmak isteyenler arasında. Bu kişilerden biri, anlaşmanın dolar cinsinden ek bir dilimi de içerebileceğini söyledi. 2023 kredisinden farklı olarak, bu kredinin teminatsız olacağını, başka bir deyişle Türk Hazinesi ve Maliye Bakanlığı tarafından garanti edilmeyeceğini söyledi.

Bu kişilerden birine göre, anlaşmanın koordinatörleri Industrial and Commercial Bank of China Ltd., Emirates NBD ve First Abu Dhabi Bank PJSC. 2023 kredisi ICBC ve Emirates NBD tarafından koordine edilirken, ICBC aynı zamanda lider talep toplayıcı ve kıdemli lider düzenleyici olarak hareket ediyor.