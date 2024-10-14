Türkiye Varlık Fonu sukuk ihracı için yetkilendirme verdi

Türkiye Varlık Fonu (TVF), uluslararası piyasalarda yatırımcıların ilgisini çekmek amacıyla 5 yıl 3 ay vadeli dolar cinsi sukuk ihracı için Emirates NBD Capital, J.P. Morgan ve Standard Chartered Bank'ı yetkilendirdi. LSEG servislerinden IFR'da yer alan habere göre, bu sukuk ihracı ile ilgili görüşmelerin bugün başladığı belirtildi.

Sukuk nedir?

Sukuk, devlet veya şirketlerin faizsiz finansman sağlamak amacıyla ihraç ettiği bir yatırım aracıdır. Sukuk yatırımcıları, kira sertifikasının dayandığı varlık veya hakkın dönemsel getirisine sahip olur. Böylece faizsiz bir getiri elde eder.