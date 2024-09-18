Türkiye yatırımları için kritik görüşme! Erdoğan New York'ta 20-25 ABD’li CEO ile bir araya gelecek

Özyeğin, CNBC-e canlı yayınında yaptığı açıklamada, etkinliğin Türkiye’nin ekonomik reform ajandasını ve yatırım fırsatlarını tanıtmak amacıyla büyük önem taşıdığını vurguladı.

Özyeğin, 23 Eylül’de Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın New York’taki Türk Evi’nde ABD’nin en büyük 20-25 CEO’su ile bir araya geleceğini belirtti. Toplantıya, Türkiye ile ticaret hacmi yüksek olan Türk şirketlerinin yanı sıra, ABD’li şirketlerle birebir görüşmeler de yapılacak. Özyeğin, bu toplantının Türkiye’nin öngörülebilirliğini artırmak ve uzun vadeli yatırımları teşvik etmek adına önemli bir fırsat sunduğunu ifade etti.

24 Eylül’de Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve Ticaret Bakanı Ömer Bolat’ın katılımıyla Goldman Sachs ev sahipliğinde bir portföy yatırımcıları konferansı gerçekleştirilecek. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan’ın yatırımcılara yönelik bir sunum yapacağı etkinlikte, Türk özel sektör şirketlerinin de yatırımcılarla panel görüşmeleri yapması planlanıyor.

25 Eylül’de Citi ev sahipliğinde Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar’ın katılacağı bir enerji yuvarlak masa toplantısı düzenlenecek. Özyeğin, toplantılara ABD'nin en büyük üç bankasının da katılacağını ve enerji, teknoloji, ilaç sanayi, turizm ve savunma sanayi gibi sektörlerdeki yatırım fırsatlarının tartışılacağını duyurdu.

Özyeğin, Türkiye’nin yenilenebilir enerji alanındaki başarılarının ABD’de yanlış anlaşıldığını ve Türkiye’nin enerji payının ABD’ninkinin 3-4 katı olduğunu belirtti. Ayrıca, Türkiye'nin ABD'deki doğrudan yatırımlarının son yıllarda 2 milyar dolardan 10 milyar dolara yükseldiğini ifade etti.