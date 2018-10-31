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Türkiye, yeni hikayesini ticaret üssü olarak yazar

Türkiye’yi yakından izleyen ve ülkede birer yatırımcı konumunda bulunan global şirketlerin tepe isimleri bu coğrafyada Türkiye’nin değişen jeopolitik şartlardan kendisine yeni başarı hikayeleri yazacağına inanıyor.

Türkiye, yeni hikayesini ticaret üssü olarak yazar
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