“Türkiye Yüzyılında Kıbrıs meselesi çözümsüz kalmaz”

Türkiye ve bağımsızlıklarının 30. yılını kutlayan Türk Devletlerini aynı çatı altında toplayan Türk Devletleri Teşkilatının (TDT), Türk dünyasında işbirliğini güçlendirdiğine işaret eden Yılmaz, “Türk Dünyası 2040 Vizyon Belgesi”nin, daha önce ortak dil ve kültür unsurları üzerinden şekillenen Teşkilat faaliyetlerini siyasi ve ekonomik boyuta taşıdığını söyledi. Kıbrıs’ta kalıcı çözümün ancak Ada’daki gerçekler üzerine inşa edilmesi gerektiğini vurgulayan Cevdet Yılmaz, şöyle devam etti:

KKTC kendi ayakları üzerinde duracak

“Ada’daki gerçeklerden kopuk olmanın ne denli problemli olabileceğini, 18 Ağustos tarihinde insani bir proje olan Pile-Yiğitler yolunun inşaatına fiziki müdahalede bulunan BM Barış Gücü’nün tavrında net olarak gördük.

Geçmişte Rumlar tarafından Türk arazileri istimlak edilmek suretiyle inşa edilen Larnaka-Dikelya-Ayia Napa ile Pile-Voroklini yol yapımlarına izin veren BM Barış Gücü, konu KKTC toprakları içerisindeki Pile-Yiğitler yolu olunca adil olmayan bir tutum takınmıştır. Bu çifte standartlı anlayış ve yaklaşım sürdürülebilir değildir. KKTC Devleti’nin uluslararası platformlarda her türlü hak arama girişimini destekliyoruz.

Yeni bir müzakere sürecinin başlayabilmesi için Kıbrıs Türklerinin özden gelen hakları olan egemen eşitliğinin ve eşit uluslararası statüsünün teyit edilmesi gereklidir. Cumhurbaşkanı Sayın Tatar’ın ortaya koyduğu bu vizyona desteğimiz tamdır.

Anavatan Türkiye her daim KKTC’nin yanında duracak, adil ve kalıcı bir çözüm için garantör ülke olarak elinden geleni yapacaktır. Kıbrıs meselesi, Türkiye Yüzyılında çözümsüz kalmayacaktır. Bu çalışmalar sürerken, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin her açıdan kendi ayakları üzerinde durabilen, uluslararası toplumun saygın bir üyesi haline getirilmesi Türkiye’nin öncelikleri arasındadır.”

“Türk dünyasıyla kucaklaşalım”

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, KKTC’nin, Türk milletinin kopmaz bir parçası olduğuna dikkati çekerek, “Biz dünyayla değil, biz Türk dünyasıyla kucaklaşmayı elbette tercih ediyoruz” dedi. KKTC’nin, 11 Kasım 2022’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın gayretleriyle Türk Devletleri Teşkilatı’na (TDT) gözlemci statüsüyle katıldığını hatırlatan Tatar, “Nihayetinde bağımsız ve özgür bir halk olarak kendi geleceğini tayin etme hakkını haykıran bir topluluğun, bir milletin kopmaz bir parçası olan Türk halkının, kendi devletiyle Türk Devletleri Teşkilatı’nda bu aşamaya gelmesi, bizler için elbette milat niteliğindedir” diye konuştu.