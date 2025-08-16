Türkiye’de 5G dönemi: İhaleye çıkacak frekans paketleri Resmi Gazete’de

Kamuoyunda “5G” olarak bilinen mobil elektronik haberleşme hizmet ve altyapılarına ilişkin yetkilendirme kapsamında ihaleye çıkılacak frekans paketlerinin asgari değerleri belirlendi.

Cumhurbaşkanlığı tarafından onaylanan karar Resmi Gazete’de yayımlandı. Düzenlemeye göre, toplam 400 MHz bant genişliğine sahip 11 frekans paketi için 2 milyar 125 milyon dolar asgari değer belirlendi.

Frekans paketleri ve asgari bedeller

* 700 MHz FDD (A1, A2, A3 – her biri 2x10 MHz): 425 milyon dolar

* 3.5 GHz TDD (B1, B2, B3 – her biri 1x80 MHz): 200 milyon dolar

* 3.5 GHz TDD (B4, B5, B6, B7, B8 – her biri 1x20 MHz): 50 milyon dolar

Toplamda 11 paket için 2,125 milyar dolar asgari değer belirlendi.

Ödeme koşulları

İhaleyi kazanan işletmeciler, oluşacak ihale bedelini 3 eşit taksitte ödeyecek. Ayrıca, işletmecilerin 2029 yılı için 30 Nisan – 31 Aralık tarihleri arasında ve sonraki yıllarda mevcut yetkilendirmelerinin sona ermesine kadar, yıllık brüt satışlarının yüzde 5’ini (KDV hariç) BTK’ya ödemeleri gerekecek.

Buna ek olarak, 2029–2042 yıllarını kapsayan dönemde işletmeciler, satışlarının belirli oranı üzerinden hesaplanacak tutar karşılığında kesin teminat mektubu sunacak.

Gecikme halinde yaptırım

Herhangi bir taksitin süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi halinde, ödeme yapılmayan miktar ve süre için yüzde 7,93 faiz oranının iki katı üzerinden gecikme faizi uygulanacak. Otuz günü aşan gecikmelerde ise ilgili yetkilendirmenin fesih süreci başlatılacak.