Türkiye’de doğal gaz tüketimi yüzde 15 artacak: 2025’te 61 milyar metreküp bekleniyor

Türkiye Doğalgaz Dağıtıcıları Birliği (GAZBİR) Başkanı Yaşar Arslan, Türkiye’nin 2025 yılına ilişkin doğal gaz üretimi, tüketimi ve altyapı yatırımlarını değerlendirdi.

Arslan, Türkiye’nin doğal gaz tüketiminin 2025 yılı ocak-kasım döneminde, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 16 artışla 53 milyar metreküpe ulaştığını belirtti. Bu artışta, yıl boyunca kuraklığın yaygınlaşması, kar yağışlarının yetersiz kalması ve yaz aylarının oldukça sıcak geçmesinin etkili olduğunu vurgulayan Arslan, “Yıl içinde kuraklığın tüm bölgelerde artması, özellikle yoğun kar örtüsünün oluşmaması ve yaz döneminin oldukça sıcak geçmesi nedeniyle elektrik arzının karşılanabilmesi amacıyla bu yıl doğal gaz ile elektrik üreten santrallerde talep arttı” dedi.

2025 yılında yüzde 15 artış yaşanabilir

Her yıl ortalama 1 milyon yeni abonenin doğal gaz kullanımına geçtiğini ifade eden Arslan, bunun tüketimi yaklaşık 1 milyar metreküp artırdığını söyledi. Arslan, “2025 toplam doğal gaz tüketiminin, 2024'e göre yaklaşık yüzde 15 artışla 60-61 milyar metreküp civarında olacağı görülüyor” değerlendirmesinde bulundu.

Yerli kaynaklardaki gelişmelere de değinen Arslan, Sakarya Doğalgaz Sahası’nda sürdürülen üretim faaliyetlerinin enerji sektörü açısından büyük önem taşıdığını belirterek, “Sakarya Doğalgaz Sahası'nda devam eden üretim çalışmaları, ülkemiz enerji sektörünün yüz akı projelerinden biri. Geldiğimiz aşamada, doğal gaz talebimizin tamamı olmasa da önceki yıllardaki üretim kapasitemize kıyasla oldukça yüksek bir miktarı karşılama imkanı sağlayan Sakarya Doğalgaz Sahası'ndaki üretimin her geçen gün artmasını temenni ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Arslan, sahada yılın ilk üç çeyreğinde üretimin 2 milyar metreküpü aştığını, son çeyrekte ise yaklaşık 1 milyar metreküp ilave üretim beklediklerini söyledi.

Sakarya dışa bağımlılığı azaltacak

Sakarya Doğalgaz Sahası Geliştirme Projesi gibi büyük ölçekli yatırımların, Türkiye’nin enerji arz güvenliğini güçlendireceğini ve dışa bağımlılığı önemli ölçüde azaltacağını vurgulayan Arslan, açık kaynaklardaki ortalama doğal gaz ithalat fiyatları dikkate alındığında, 2025 yılında bu sahadan elde edilecek gazın ekonomik değerinin yaklaşık 1 milyar dolar seviyesinde olduğunu belirtti.

Arslan ayrıca, yerli doğal gaz üretiminin Türkiye’nin dışa bağımlılığını azaltmasının yanı sıra tedarik güvenliğini artırdığını ve ithalatçı ülkelerle yapılan müzakerelerde daha esnek ve uygun fiyatlı sözleşmeler yapılmasına katkı sağladığını kaydetti.