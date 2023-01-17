Türkiye'den 54 ülkeye domates ihracatı

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri verilerinden derlediği bilgilere göre, ihracatçılar, geçen yıl Romanya, Ukrayna, Bulgaristan, Almanya, İngiltere, Çekya, İsviçre, İspanya, Kazakistan, Letonya, Rusya, Polonya ve Malezya'nın da aralarında olduğu 54 ülkeye 526 bin 703 ton domates sattı.

Domatesten geçen yıl ülkeye 377 milyon 418 bin dolar döviz girdisi sağlayan ihracatçılar, 2021'de 362 milyon 993 bin dolar olan ihracatı 2022'de yaklaşık yüzde 4 artırmış oldu.

Türkiye'nin en çok domates ihracatı yaptığı ülkelerin başında Romanya bulunuyor. Türkiye, Romanya'ya geçen yıl 65 milyon 228 bin dolarlık domates sattı.

Romanya'yı 45 milyon 320 bin dolarla Ukrayna ve 38 milyon 113 bin dolarla Bulgaristan izledi.

"Rusya'ya ihracatta maalesef 33 milyon dolarda kaldık"

Sera Yatırımcıları ve Üreticileri Birliği Başkanı Müslüm Yanmaz, domates ihracatının bir önceki yıla göre artmasının sevindirici olduğunu ancak istedikleri rakama ulaşamadıklarını söyledi.

Rusya pazarındaki daralmanın ihracat rakamlarındaki istedikleri artışın gerçekleşmesine engel olduğunu anlatan Yanmaz, şunları kaydetti:

"Geçtiğimiz yıllarda Rusya Federasyonu'na yapılan ihracat açık ara önde olup Rusya'ya her yıl 200 milyon dolara yakın ihracat yaparken, bu yıl (2022) maalesef 33 milyon dolarda kaldık. Balkan ülkelerine ihracat artışı Rusya'daki azalışı telafi etti aslında."

"Avrupa'ya ihracatımız artarak devam edecek"

Salkım domatesin Avrupa pazarında aranan bir ürün olduğunu belirten Yanmaz, "Bu yıl (2022) ihracat rakamlarımız açıkçası beklediğimiz rakamlar değil, Rusya pazarını giderek kaybediyoruz. Özellikle Azerbaycan ve Özbekistan'dan çok ciddi bir Rusya pazarına giriş var. Yaşanan enerji kriziyle beraber navlundaki maliyet artışları da bu pazarda azalmamıza yol açtı. 2023 yılında domateste 500 milyon dolar seviyesine geleceğimizi ümit ediyoruz." diye konuştu.

Yanmaz, Rusya pazarındaki etkinliğin yeniden kazanılmasıyla 2023 yılında ihracat rakamlarının çok daha yukarılara çıkmasını beklediklerini, bu yönde girişimlerde bulunduklarını söyledi.

Seralarda yeni sezon domates üretiminin kasım ayında başladığını anımsatan Yanmaz, "Avrupa'da yaşanan mevsim normallerinin üzerindeki sıcaklıklar, enerji krizi nedeniyle sezon değişikliklerinin üretime yansımalarını ilk kez yaşarken, yeni yıl ve Noel tatilleri nedeniyle de geçtiğimiz haftaya kadar ihracatta beklediğimizden daha fazla bir yavaşlama oldu ama şu anda Avrupa'ya domates ihracatında yeniden bir hareketlenme olduğunu görüyoruz. Mevsim şartları el verdiği sürece Avrupa'ya ihracatımız artarak devam edecek." değerlendirmesinde bulundu.