Türkiye'den ABD'ye 3 milyar dolarlık ihracat

ABD'ye ihracat, yılın ilk 3 ayında 2 milyar 965 milyon 84 bin dolar olarak gerçekleşti. ABD'nin Türkiye'nin ihracatından aldığı pay ise yüzde 5,46 olarak belirlendi. ABD'ye bu dönemde en fazla kimyevi maddeler ve mamulleri ihracatı yapıldı. İlk çeyrekte ABD'ye 278,5 milyon dolarlık kimyevi maddeler ve mamulleri dış satımı gerçekleştirildi.

Yılın ilk 3 ayında Türkiye'nin 68 kentinden dış satımın olduğu ABD'ye en fazla ihracat İstanbul'dan yapıldı. İstanbul'u, sırasıyla İzmir, Ankara, Gaziantep ve Bursa takip etti. İstanbullu şirketler, ABD'ye yılın ilk çeyreğinde 1 milyar 221,4 milyon dolarlık dış satım gerçekleştirirken, İzmirli şirketlerin dış satımı 281,8 milyon dolar oldu.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe, 2022 verilerine göre, ABD'nin 2,9 trilyon dolarla dünyanın en büyük ithalatçı ülkesi olduğunu ve coğrafi uzaklığına rağmen ABD pazarının Türkiye'nin ihracatında önemli bir yeri bulunduğunu söyledi.

Gültepe, "Son 10 yılda Türkiye'nin ABD'ye ihracatı 2,5 kat, dış ticaret hacmimiz ise 1,6 kat artış gösterdi. ABD'ye ihracatta özellikle 2020'den itibaren önemli bir artış trendi yakaladık. 2022'de ABD, 16,9 milyar dolarla en fazla ihracat yaptığımız ülkeler arasında ikinci sırada yer aldı.

Bu sonuçla ABD'ye ihracatta en yüksek yıllık değere ulaştık" diye konuştu. Sektörel olarak bakıldığında 2022'de ABD'ye ihracatta kimyevi maddeler ve mamullerinin 1,5 milyar dolarla ilk sırada bulunduğunu aktaran Gültepe, "Kimyevi maddeleri, 1,4 milyar dolarla otomotiv, 1,2'şer milyar dolarla çelik ve hazır giyim, 1 milyar dolarla mücevher takip ediyor" dedi.

Savunma sanayi ihracatı 5’inci sırada

Mustafa Gültepe, küresel ticarette beklenen daralmanın etkilerinin ABD pazarında görüldüğünü ifade etti. Gültepe, şunları kaydetti: "ABD, ihracatımızda ilk çeyrekte de ikinci sıradaki yerini koruyor. İlk çeyrekte sektörel olarak baktığımızda ABD'ye ihracatta 279 milyon dolarla kimyevi maddeler ilk sırada yer alıyor.

Kimyevi maddeleri, 259 milyon dolarla otomotiv, 223 milyon dolarla mücevher, 215 milyon dolarla hazır giyim ve 209 milyon dolarla savunma ve havacılık sanayi izliyor. Savunma ve havacılık sanayimizin ABD'ye ihracatta ilk 5 sektör arasında yer almasının altını özellikle çizmek istiyorum."

Gerek TİM'in gerekse ihracatçı birliklerinin ABD pazarına özel projeler yürüttüğünü bildiren Gültepe, “İlk çeyrekteki daralmaya rağmen önümüzdeki aylarda ABD'ye ihracatta yeniden bir artış trendi yakalayacağımıza inanıyorum" dedi.