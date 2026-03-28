Türkiye’den DTÖ zirvesinde yoğun diplomasi: 140 milyar dolarlık ticaret hedefi masada

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Kamerun’un başkenti Yaoundé’de düzenlenen DTÖ 14. Bakanlar Konferansı’nda Türkiye’nin küresel ticaretteki hedefleri doğrultusunda bir dizi görüşmeler gerçekleştirdi.

Bolat’ın temaslarında ABD ile 100 milyar dolar, Birleşik Krallık ile 40 milyar doları aşan ticaret hacmi hedefi öne çıkarken, toplamda 140 milyar dolarlık ticaret vizyonu masaya yatırıldı.

Ticaret Bakanlığı'nın yaptığı paylaşıma göre Bakan Bolat burada yaptığı konuşmada kural bazlı uluslararası ticaret sisteminin önemine değindi, gelişmekte olan ülkelerin haklarının korunması ve küresel refahın dengeli artırılması gerektiğini vurguladı.

Afrika ile ticaret diplomasisi vurgusu

Program, Türkiye’nin Yaoundé Büyükelçiliği ziyaretiyle başladı. Görüşmelerde Afrika kıtasıyla ticari ilişkilerin geliştirilmesi ve mevcut ticaret hacminin artırılması hedefi ele alındı.

Türkiye’nin Afrika açılımı kapsamında ticaret diplomasisini sahada güçlendirme kararlılığı bir kez daha vurgulandı.

Çok sayıda ülkeyle kritik temas

Konferans marjında gerçekleştirilen görüşmelerde Türkiye, farklı bölgelerle ekonomik iş birliğini genişletmeye yönelik önemli adımlar attı:

Somali: Ticaret hacminin artırılması ve yatırımların teşviki

Gana: KEK toplantısının 2026’da yapılması kararı

Singapur: Ticaretin çeşitlendirilmesi ve yatırım fırsatları

Kore: Serbest Ticaret Anlaşması’nın güncellenmesi

Hollanda: JETCO toplantısının haziranda yapılması

Pakistan: Stratejik iş birliğinin genişletilmesi

ABD ve Birleşik Krallık ile hedef büyüyor

Bakan Bolat’ın ABD Ticaret Temsilcisi Jamieson Greer ile görüşmesinde Türkiye-ABD ticaret hacminin 100 milyar dolara çıkarılması hedefi yeniden teyit edildi.

Birleşik Krallık ile yapılan görüşmede ise mevcut Serbest Ticaret Anlaşması’nın hizmetler ve yatırımları kapsayacak şekilde genişletilmesi gündeme gelirken, ticaret hacminin 40 milyar doların üzerine çıkarılması hedefi öne çıktı.

AB ile entegrasyon ve reform gündemi

Bolat, AB Ticaret ve Ekonomik Güvenlik Komiseri Maroš Šefčovič ile yaptığı görüşmede Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki ekonomik entegrasyonun derinleştirilmesini ele aldı.

Ayrıca DTÖ Genel Direktörü Ngozi Okonjo-Iweala ile yapılan görüşmede küresel ticaret sistemine yönelik reform süreci masaya yatırıldı.

TİKA projesi ve kültürel temaslar

Program kapsamında Bolat, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı tarafından Kamerun’da yürütülen projeleri de ziyaret etti.

“Sokak Çocuklarına Serigrafi Baskı Atölyesi”nde incelemelerde bulunan Bolat, gençlerin üretime katılımını destekleyen projelerin önemine dikkat çekti.

Ticaret Bakanlığı, küresel ticarette adaletin güçlendirilmesi ve ihracatçıların haklarının korunması hedefi doğrultusunda çalışmalarını sürdüreceğini bildirdi.