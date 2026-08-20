Türkiye'den teknoloji hamlesi: 5 yılda 3 bin genç araştırmacı yetiştirilecek
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin bilim ve teknoloji yolculuğunda yeni bir insan kaynağı hamlesi başlattıklarını belirterek, stratejik teknoloji alanlarında ilk etapta 550 doktora öğrencisinin seçileceğini açıkladı. Erdoğan, 5 yılın sonunda yaklaşık 3 bin genç araştırmacının Türkiye'nin bilim ve teknoloji ekosistemine kazandırılacağını bildirdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Stratejik Teknoloji İnsan Kaynağı Programı kapsamında yapay zeka, siber güvenlik, çip teknolojileri ve ileri bilgisayar sistemleri gibi stratejik alanlarda nitelikli insan kaynağının yetiştirileceğini açıkladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
Ülkemizin bilim ve teknoloji yolculuğunda yeni ve güçlü bir insan kaynağı hamlesi başlatıyoruz.
Yapay zekâ, siber güvenlik, çip teknolojileri ve ileri bilgisayar sistemleri gibi stratejik alanlarda ilk etapta 550 doktora öğrencimizi merkezî sınavla seçecek, 20 araştırma üniversitemizde yetiştireceğiz.
5 yılın sonunda ise yaklaşık 3 bin genç araştırmacıyı ülkemizin bilim ve teknoloji ekosistemine kazandıracağız.
Türkiye Yüzyılı’nı bilimin, teknolojinin ve gençlerimizin gücüyle inşa edeceğiz.
Geleceğin teknolojilerini geliştiren, üreten ve dünyaya sunan güçlü, müreffeh ve tam bağımsız bir Türkiye için çalışmayı sürdüreceğiz.
Ülkemizin bilim ve teknoloji yolculuğunda yeni ve güçlü bir insan kaynağı hamlesi başlatıyoruz.— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) August 20, 2026
Yapay zekâ, siber güvenlik, çip teknolojileri ve ileri bilgisayar sistemleri gibi stratejik alanlarda ilk etapta 550 doktora öğrencimizi merkezî sınavla seçecek, 20 araştırma… pic.twitter.com/bgyxfi5oHW