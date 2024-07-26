Türkiye'den vizesiz seyahat edilebilecek uygun fiyatlı 5 ülke belli oldu

Enuygun, yakın zamanda uygun fiyatlarla yurtdışı tatili yapmak isteyenler için vizesiz gidilebilecek tatil rotalarını paylaştı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, vize masrafı gerektirmeyen ve ekonomik ülkeler arasında yer alan bu ülkeler yaz aylarında deniz ve kültür tatili yapma imkanı sunuyor.

Listede Makedonya, Kosova, Sırbistan, Bosna Hersek ve Gürcistan gibi ülkeler yer alıyor.

Tatilseverlerin kültür, doğa, deniz temalı tatil konseptlerini bulabilecekleri bu ülkelerde görülecek yerlerden lezzet duraklarına, tarihi yapılardan doğal güzelliklere kadar keşfedilecek birçok nokta bulunuyor.

Makedonya

Balkanlar denilince akla ilk gelen ülkelerden olan Makedonya, vizesiz ülkeler arasında yer alıyor. Ülkenin başkenti olan Üsküp zengin tarihiyle her yıl binlerce turiste ev sahipliği yapıyor.

Makedonya Meydanı, Ohri Gölü, Taş Köprü, Üsküp Kalesi, Aziz Kurtarıcı Kilisesi ve Üsküp Arkeoloji Müzesi’nin yanı sıra Makedonya'nın Antik, Orta Çağ ve Osmanlı dönemlerine ait birçok eser Üsküp ziyaretinde görülebilecek yerler arasında bulunuyor.

Kosova

Kosova'nın başkenti Priştine, canlı kültürel etkinlikleri ile dikkati çekerken, Prizren, Osmanlı mimarisi ve dar sokaklarıyla ziyaretçilerini güzel bir tatil imkanı sunuyor.

Sırbistan

Vizesiz seyahat edilebilecek bir diğer ülke olan Sırbistan ise yeşil doğası, kültürel zenginlikleri ve tarihe ışık tutan geçmişiyle ziyaretçilerine güzel bir deneyim vadediyor.

Bosna Hersek

Bosna Hersek, tarih kokan Arnavut kaldırımlı sokakları, doğası ve misafirperver halkıyla son zamanlarda seyahat severlerin gözdeleri arasında yer alıyor. Osmanlı döneminden kalma camilerden, UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan köprülere, dağların eteklerindeki kasabalardan, nehir kenarındaki köylere kadar birçok gezilecek yeri olan Bosna Hersek, tarih ve kültür turlarının değişmez adreslerinden biri.

Gürcistan

Başkent Saraybosna, Osmanlı ve Avusturya-Macaristan mimarisinin izlerini taşıyan yapıları ve canlı pazarlarıyla öne çıkıyor.

Gürcistan'ın başkenti Tiflis, Sovyet döneminden kalma mimari eserler, mağaraların içerisine inşa edilen antik kaya şehirleri ve daha birçok noktaya ev sahipliği yapıyor.