Türkiye'nin 24 Temmuz elektrik ihracatı, ithalatın 3 katına ulaştı
Türkiye'deki elektrik üretiminde dün ilk sırada yüzde 26,5 payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu yüzde 19,8 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 14,8 ile barajlı hidroelektrik santralleri izledi. Dün 4 bin 803 megavat saat elektrik ithalatı yapılırken, ihracat 14 bin 274 megavat saate ulaştı.
AA
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Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 57 bin 139 megavatsaatle saat 15.00'te, en düşük tüketim ise 36 bin 46 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.
Günlük bazda dün 1 milyon 196 bin 791 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim 1 milyon 187 bin 318 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.