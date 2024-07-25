Türkiye'nin 24 Temmuz elektrik ihracatı, ithalatın 3 katına ulaştı

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 57 bin 139 megavatsaatle saat 15.00'te, en düşük tüketim ise 36 bin 46 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 1 milyon 196 bin 791 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim 1 milyon 187 bin 318 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.