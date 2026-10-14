Türkiye'nin Avrupa'ya ihracatında artış: İşte en çok Türk ürünü alan ülkeler

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Türkiye'nin Avrupa Birliği (AB) ülkelerine yaptığı ihracat, yılın ocak-eylül döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,9 artarak 81 milyar 486,8 milyon dolara yükseldi.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerinden derlenen bilgilere göre, Türkiye'nin toplam ihracatı yılın ilk 9 ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 5,2 artış gösterdi. Bu dönemde ihracat 200,5 milyar dolardan 210,9 milyar dolara ulaştı.

AB ülkelerine gerçekleştirilen ihracat ise geçen yılın aynı dönemindeki 78 milyar 445,4 milyon dolardan 81 milyar 486,8 milyon dolara çıktı. Böylece AB pazarına yapılan ihracatta yaklaşık 3 milyar 41,4 milyon dolarlık artış kaydedildi.

En fazla ihracat Almanya'ya yapıldı

Ocak-eylül döneminde Türkiye'nin AB ülkeleri arasında en büyük ihracat pazarı Almanya oldu. Bu ülkeye yapılan ihracat, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,2 artarak 15 milyar 438,5 milyon dolara ulaştı.

Almanya'nın ardından 9 milyar 616 milyon 54 bin dolarla İtalya, 8 milyar 282 milyon 135 bin dolarla İspanya ve 7 milyar 900 milyon 110 bin dolarla Fransa sıralandı.

Bu ülkeleri 5 milyar 491 milyon 31 bin dolarla Romanya, 5 milyar 457 milyon 921 bin dolarla Hollanda ve 4 milyar 830 milyon 699 bin dolarla Polonya takip etti.

Almanya, İtalya, İspanya ve Fransa, ihracat tutarı bakımından Türkiye'nin AB'deki ilk dört pazarı olmayı sürdürdü. Söz konusu ülkelere yılın 9 ayında yapılan toplam ihracat yaklaşık 41,2 milyar doları buldu.

Aynı dönemde Türkiye'nin 17 AB ülkesine ihracatı artarken, 10 ülkeye yapılan ihracatta gerileme yaşandı.

Otomotiv sektörü ilk sırada yer aldı

AB ülkelerine yönelik ihracatta sektörler arasında en yüksek tutara otomotiv endüstrisi ulaştı. Otomotiv, aynı zamanda ihracatını değer bazında en fazla artıran sektör olarak kayıtlara geçti.

Sektörün AB ülkelerine ihracatı, ocak-eylül döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,8 yükselerek 21 milyar 891,3 milyon dolardan 22 milyar 948,2 milyon dolara çıktı.

Otomotiv endüstrisini 10 milyar 253 milyon dolarlık ihracatla kimyevi maddeler ve mamulleri, 7 milyar 308,9 milyon dolarla hazır giyim ve konfeksiyon sektörleri izledi.

İhracat artışının tutarına bakıldığında ise otomotiv sektöründe 1 milyar 56,9 milyon dolarlık yükseliş gerçekleşti. Demir ve demir dışı metaller sektöründe 1 milyar 12 milyon dolarlık, elektrik ve elektronik sektöründe ise 489,3 milyon dolarlık artış kaydedildi.

AB'ye ihracatta İstanbul liderliğini korudu

Türkiye'nin 27 AB ülkesine yaptığı ihracatta İstanbul, Kocaeli, Bursa, Ankara ve İzmir ilk sıralarda yer aldı. Bu beş ilden gerçekleştirilen toplam ihracat 60,9 milyar dolara yaklaştı.

Ocak-eylül döneminde AB ülkelerine en yüksek ihracatı 29 milyar 3 milyon dolarla İstanbul gerçekleştirdi.

İstanbul'u 11 milyar 432 milyon dolarla Kocaeli, 9 milyar 425 milyon dolarla Bursa, 5 milyar 665 milyon dolarla Ankara ve 5 milyar 402 milyon dolarla İzmir izledi.