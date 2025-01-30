Türkiye’nin e-ihracatta 2025 hedefi 8 milyar dolar!

Türkiye’nin dijital ihracatta gösterdiği büyüme hız kesmeden devam ediyor. Ticaret Bakanlığı E-İhracat, Dijital Pazarlama, Davranışsal Kamu Politikaları ve Yeni Nesil Teknolojiler Daire Başkanı Hasan Önal, Türkiye'de e-ihracatın 2024 yılında 6,4 milyar dolara yaklaştığını açıkladı.

Önal, Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) ve Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle düzenlenen E-İhracat Zirvesi'nde girişimcilere seslenerek dijital ticaretin önemine dikkat çekti.

E-ihracatta büyük artış: 2022'den 2024'e hızlı yükseliş

Zirvenin ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Önal, Türkiye’nin e-ihracat rakamlarında son yıllarda önemli bir artış kaydettiğini belirtti.

"Türkiye'de 2022 yılında 2 milyar dolar olan e-ihracat, 2023 yılında 5 milyar dolar seviyesine ulaştı. 2024 yılında ise 6,4 milyar dolara yaklaştı", diyen Önal, dijitalleşmenin ve devlet desteklerinin bu büyümede kritik rol oynadığını ifade etti.

Deprem bölgesine dijital desteğin önemi

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 depremlerinin ardından bölgedeki ekonomik toparlanmanın hızlandığını görmekten memnuniyet duyduklarını belirten Önal, bölgenin e-ihracat yoluyla kalkınmasına destek vermeye devam edeceklerini söyledi.

"Ticaret Bakanlığı olarak depremi yaşayan Kahramanmaraş’ın kalkınması ve kalkınırken de özellikle dijital ticaret konusunda gerekli katkıyı sağlamak istiyoruz", ifadelerini kullanan Önal, e-ihracatın kent ekonomisine büyük fayda sağlayacağını belirtti.

2025 için 8 milyar dolar hedefi!

Önal, Ticaret Bakanlığı’nın 2025 yılı için e-ihracatta 8 milyar dolar hedefi koyduğunu açıkladı. Ancak kur dalgalanmaları nedeniyle bu hedefin gözden geçirildiğini belirtti.

Bununla birlikte, 2029 yılına kadar e-ihracatın geleneksel ihracattaki payının %10’a ulaşmasının hedeflendiğini vurgulayan Önal, şunları söyledi:

"2028 yılında geleneksel ihracattaki payımızın %10’a ulaşması bekleniyor. Yani 2029 yılı başında e-ihracat, toplam ihracatın %10’unu oluşturacak. Bu hedefe ulaşmak için işimizi dijitale taşımamız gerekiyor. Devlet destekleriyle bu rakamların daha da erişilebilir olduğuna inanıyoruz."

Kahramanmaraş e-ihracatta öne çıkıyor

KMTSO Başkan Vekili Hikmet Gümüşer, Kahramanmaraş’ın e-ihracatta büyük bir potansiyele sahip olduğunu ve girişimcileri bu alanda desteklemek istediklerini ifade etti.

Kentte üretilen birçok ürünün doğrudan veya dolaylı olarak ihraç edildiğini belirten Gümüşer, şu açıklamalarda bulundu:

"Bu konuda devletimizin ciddi destekleri var. E-ihracatta komisyon oranları çok yüksek. Ancak devletimiz reklam, nakliye ve komisyonlar konusunda önemli destekler sağlıyor. Bu desteklerin Kahramanmaraş halkına ve girişimcilerimize anlatılması büyük önem taşıyor."

Özellikle çelik mutfak eşyaları sektörünün e-ihracatta büyük bir potansiyele sahip olduğunu belirten Gümüşer, firmaların perakende ihracata yönelmesi gerektiğini dile getirdi.

E-ihracatta devlet destekleri öne çıkıyor

Son yıllarda Türkiye'de e-ihracata yönelik devlet destekleri artırılırken, girişimciler için önemli teşvikler sunuluyor. Özellikle KOBİ’ler ve yeni girişimler için reklam, pazarlama ve lojistik alanlarında verilen destekler, işletmelerin dijital pazarlara açılmasını kolaylaştırıyor.

E-İhracat Zirvesi'nde yapılan açıklamalara göre, devletin sağladığı destekler ve teşvikler sayesinde girişimcilerin dijital pazarlara ulaşımı kolaylaşırken, ihracat hacmi de hızla büyümeye devam ediyor.

Ticaret Bakanlığı, Türkiye'nin e-ihracat pazarında küresel rekabet gücünü artırması için çalışmalarını sürdüreceğini belirtti.