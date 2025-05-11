Türkiye'nin ekonomi gündeminde bu hafta neler var?

Türkiye ekonomisi bu hafta yoğun bir veri akışına sahne olacak. Piyasalar, ekonomik görünüm açısından kritik önem taşıyan verileri yakından takip edecek. İnşaat maliyetlerinden bütçe performansına, cari işlemler dengesinden işsizlik oranlarına kadar pek çok veri kamuoyuyla paylaşılacak.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), pazartesi günü mart ayına ait inşaat maliyet endeksi ve ciro endekslerini açıklayacak.

Salı günü ise Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) mart ayı cari işlemler hesabı verilerini kamuoyuyla paylaşacak. Aynı gün doğum istatistikleri ve dış ticaret endeksleri de duyurulacak.

Haftanın diğer önemli verileri arasında Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından perşembe günü açıklanacak olan nisan ayı bütçe dengesi bulunuyor.

Cuma günü ise ocak-mart dönemine ait işgücü istatistikleri takip edilecek. Ayrıca, nisan ayı konut satışları ve motorlu kara taşıtları verileri de aynı gün yayımlanacak.