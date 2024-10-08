Türkiye'nin ihracat pazarlarında talepte iyileşme

İstanbul Sanayi Odası Türkiye İmalat Sektörü İhracat İklimi Endeksi, eylül ayı sonuçlarını açıkladı. Buna göre endeks geçen ay 50,5 olarak gerçekleşrek ihracat pazarlarındaki talep koşullarında aylık bazda ılımlı iyileşmeye işaret etti.

İhracat pazarlarında talep koşullarının 2024 başından bu yana kesintisiz olarak gösterdiği güçlenme eğilimi, eylül ayında da devam etmiş oldu.

Buna karşın endeks ağustostaki 51,3’lük seviyesine kıyasla gerileyerek söz konusu iyileşme sürecinin en düşük değerini aldı

İSO Türkiye İhracat İklim Endeksi raporuna göre, bazı önemli ihracat pazarlarında büyüme yavaşlarken, bazılarında da ekonomik aktivitenin daralması, ihracat iklimindeki iyileşmenin ilgili dönemdeki en zayıf düzeyde gerçekleşmesine neden oldu.

En yüksek büyüme BAE'de

Rapora dair açıklamada şu ifadelere yer verildi: "İstanbul Sanayi Odası Türkiye İmalat Sektörü İhracat İklimi Endeksi, Eylül’de 50,5 olarak gerçekleşti ve ihracat pazarlarındaki talep koşullarında aylık bazda ılımlı bir iyileşmeye işaret etti. Böylece mevcut güçlenme eğilimi dokuz aya ulaşmış oldu. Öte yandan, endeks Ağustos’taki 51,3’lük seviyesine kıyasla gerileyerek söz konusu iyileşme sürecinin en düşük değerini aldı.

Eylül ayında, Türk imalatçılarının en büyük 10 ihracat pazarı içerisinde en hızlı büyüme Birleşik Arap Emirlikleri’nde (BAE) görüldü. Bu ülkede büyüme belirgin olmakla beraber son üç yılın en düşük hızında ölçüldü.

İhracat pazarlarının çoğunda daralma

Birleşik Krallık ve ABD'de de üretim artışı güçlü olmasına rağmen, bir önceki aya kıyasla ivme kaybetti. İspanya'da ise Eylül ayında büyüme hızlandı ve üretimdeki güçlü artış Mayıs’tan bu yana en yüksek oranda gerçekleşti.

Türk imalat sanayi sektörünün en büyük on ihracat pazarından altısında ekonomik aktivite yılın üçüncü çeyreğini daralma ile kapattı. Söz konusu ekonomiler, toplam ihracat pazarının dörtte birinden fazlasını oluşturuyor.

Almanya'da dört aylık gerileme

Almanya'da ekonomik aktivite üst üste dördüncü ay gerileme kaydetti. Söz konusu gerileme güçlü düzeyde ve son altı ayın en yüksek hızında gerçekleşti. Benzer şekilde, Romanya da eylül ayında daha hızlı bir küçülme sergilerken, Hollanda’da ise daralma hafifledi."