Türkiye’nin ilk yatırım fonu 100 milyar TL’yi aştı

Türkiye İş Bankası Grubu’nun portföy yönetimi iştiraki İş Portföy bünyesinde yer alan TI1 – İş Portföy Para Piyasası (TL) Fonu 100 milyar TL eşiğini aştı.

İş Bankası tarafından 1987’de Likit Fon türünde kurulan ve yatırımcılara küçük birikimlerle de günlük getiri elde etme imkânı sunan, İş Portföy’e devredilmesinin ardından 'para piyasası fonu' adını alan Türkiye’nin ilk yatırım fonu aynı zamanda bu büyüklüğe ulaşan ilk yatırım fonu oldu.

Düzenli getiri ve günlük nakde dönüşüm olanağı

Likit kalmak ve birikimlerini kısa vadeli para ve sermaye piyasası araçlarında değerlendirmek isteyen yatırımcılar için uygun olan Fon, yatırımcısına düzenli getiri imkânı ve günlük nakde dönüşüm imkanı sağlıyor. Birikimleri ne olursa olsun yatırımcılarına günlük faiz getiren TI1 - İş Portföy Para Piyasası (TL) Fonu’nun alım satımı tatil günleri dahil 7/24 T. İş Bankası A.Ş., İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla yapılabiliyor.