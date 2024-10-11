Türkiye’nin Kadın Girişimcisi Yarışması başvuruları devam ediyor

Garanti BBVA, kadının güçlenmesi, ekonomide daha fazla söz alması, top­lumda ve iş hayatında adil ve eşit fırsatlara sahip olmasına büyük önem veriyor. Sürdürülebilirlik stratejisinin odaklarından birisi olan ‘kapsayıcı büyümeye’ yöne­lik çalışmaları doğrultusunda da 2006’dan bu yana kesintisiz sür­dürdüğü, Türkiye’de ilk ve öncü olduğu Kadın Girişimci Progra­mı’yla kadın girişimcilerin işlet­melerinin sürdürülebilir olma­sının yanında, onların gelişmesi ve güçlenmesine katkı sağlıyor. Ekonomik büyüme ve toplum­sal kalkınma için kadın girişimci sayısının artmasına, kadınların güçlenmesine katkı sağlayacak çalışmalar yapıyor. Çalışmaları­nı bütünsel bir yaklaşımla ele alıp “finansman sağlama”yla beraber Türkiye’nin Kadın Girişimcisi Yarışması ile “cesaretlendirme”, Türkiye Kadın Girişimci Akade­misi’yle “eğitim” ve Ticaretin Ka­dınları Platformu’yla “yeni pazar­lara açılma” olarak 4 ana başlıkta topluyor.

Kadın girişimcilere özel Prog­ram başlatan ilk banka olarak, kendini tüm girişimci kadınların danışmanı ve çözüm ortağı şek­linde konumlandıran Garanti BB­VA, kadın girişimci müşterilerini şubelere davet ederek nakit akışı, tahsilat, ödeme ya da yatırım gibi öncelikli ihtiyaçlarını göz önün­de bulundurup, girişimlerine özel finansal çözümleri sunuyor. Bu kapsamda kadın girişimcilere son 5 yılda 200 milyar TL’yi aşkın finansman desteği sağlandı.

Kadın girişimciler 15 Kasım’a kadar 5 kategoride başvuru yapabilecek

Garanti BBVA, Kadın Girişimci Programı’nın amiral gemisi olan Türkiye’nin Kadın Girişimcisi Yarışması hakkında bilgi veren Garanti BBVA Genel Müdür Yar­dımcısı Sibel Kaya “2007 yılında kadın girişimcileri cesaretlen­dirmek ve ülkemizdeki kadın gi­rişimci sayısının artmasına kat­kıda bulunmak için Türkiye’nin Kadın Girişimcisi Yarışmasını hayata geçirdik. Kadınların başa­rılarına dikkat çekerek rol model­ler yaratan ve daha fazla kadının girişimci olmasını sağlayan ya­rışmayı Türkiye Kadın Girişimci­ler Derneği (KAGİDER) ve Eko­nomist Dergisi iş birliğiyle ger­çekleştiriyoruz. İlk yıl sadece 103 kadın girişimcinin başvuruda bu­lunduğu yarışmaya gelen toplam başvuru sayısı 45 bini aşarken 70’in üzerinde kadın girişimci­ye ödül verdik. Yarışmamıza her yıl tekstil, enerji, teknoloji ve çev­re gibi faaliyet alanlarından pek çok başvuru geliyor. Ancak ino­vatif, gelişime açık ve etki odaklı girişimlerin başvurularında artış olduğunu görmek bizi de motive ediyor.” diye konuştu.

Sibel Kaya yarışmaya başvu­ruların devam ettiğini belirterek “Cesaretleriyle kadınlara ilham olmak ve başarısını Türkiye du­yurmak isteyen tüm kadın giri­şimciler 15 Kasım’a kadar www. garantibbvakadingirisimci.com adresindeki formu doldurarak yarışmaya başvurabilir. Finale kalan kadın girişimcilerin arasın­dan her yıl çok titiz bir değerlen­dirme süreci sonrası birincileri belirliyoruz. Bu kapsamda Şu­bat 2025’te gerçekleştireceğimiz ödül töreniyle kazananları açık­lanacağımız yarışmada;“Türki­ye’nin Kadın Girişimcisi” ödülü­nü alacak girişimci 250.000 TL, “Türkiye’nin Yöresinde Sürdürü­lebilir Fark Yaratan Kadın Giri­şimcisi”, “Türkiye’nin Teknolo­jide Gelecek Vadeden Kadın Gi­rişimcisi”, “Türkiye’nin Kadın Sosyal Etki Girişimcisi” ve “Tür­kiye’nin Kadın Kooperatifi” ka­tegorilerinin birincileri ise 200 biner TL’lik ödülün sahibi olacak. Kadın girişimcileri ve koopera­tifleri, büyük bir heyecanla ger­çekleşen jüri değerlendirmesi so­nucu belirlediğimiz birincilerden biri olması için Türkiye’nin Ka­dın Girişimcisi Yarışması’na baş­vurmaya davet ediyorum. Bu ya­rışmayı “kaybedeni olmayan” bir yarışma olarak nitelendiriyoruz. Çünkü ülkemizde başarılarıyla dikkat çeken, tanınan birçok ka­dın girişimci Türkiye’nin Kadın Girişimci Yarışması’na başvura­rak sesini ilk defa duyurdu. Biz de başarılarının daha çok duyulması amacıyla kazanan ve finalist ka­dın girişimcilerin tanıtım video­larını tüm sosyal medya hesapla­rımızda paylaşıyor ayrıca 8 Mart haftası tüm şubelerimizi kazanan kadın girişimcilerimize ayırıyo­ruz.” dedi.

Kadınların girişimiyle sağla­dığı ekonomik, teknolojik ve sos­yal faydaların da görünür olma­sını sağlayan yarışma, kadın giri­şimcilerin çevrelerinde yarattığı farka ve faydaya da odaklanırken, girişimcilikteki başarısını Tür­kiye’ye duyuran kadınların baş­ka kadınlara katkı sağlama ko­nusundaki motivasyonlarını ar­tıyor. Yarışmaya başvuran kadın girişimcilerle çok önemli bir çar­pan etkisine ulaşan Banka, kadın girişimcilerin aileleri, istihdam sağladığı kadınlar, ilham vererek girişimci olmasını teşvik ettiği kadınlar gibi büyük bir kitleye do­kunuyor.

Eğitim ve yeni pazarlara açılma destekleri sunuluyor

Eğitim başlığındaysa kadın gi­rişimcilerin yönetim becerileri­nin gelişimi için 12 yıldır Boğazi­çi Üniversitesi Yaşamboyu Eği­tim Merkezi’yle birlikte Türkiye Kadın Girişimci Akademisi üze­rinden eğitimler veriyor. Büyük bir topluluğa dönüşen ve gelişim platformu haline gelen Akade­mi’yle bugüne kadar 5.000’e yakın kadın girişimci dijital pazarlama, müşteri deneyimi, sürdürülebilir şirket yönetimi ve yenilikçi iş mo­delleri geliştirme gibi başlıkları da içeren bu eğitimlerden fayda­landı. Türkiye genelindeki kadın girişimcilere ulaşabilme hedefiy­le tüm ülkeye yönelik online eği­timlerle de kapsamı genişletti.

Garanti BBVA, kadın girişimci­lerin yeni pazarlara açılmaları ve yeni müşteriler kazanmaları baş­lığında KAGİDER’in hayata ge­çirdiği Ticaretin Kadınları Plat­formu’na destek veriyor. Plat­form, kadın girişimcilerin satın alma süreçlerine ve ihalelere ka­tılımlarını destekleyerek ilgili ku­rumlarla iş birliklerini geliştiri­yor. Ayrıca sektör ve bölge ayrımı olmaksızın Türkiye çapında dü­zenleyeceği çevrimiçi etkinlikle kadınların ürün ve hizmetlerini sergilemesi, satın almacılarla bir araya gelmesine imkân sağlıyor.