Türkiye’nin Kadın Girişimcisi Yarışması başvuruları devam ediyor
Ekonomik büyüme ve toplumsal kalkınma için kadın girişimci sayısının artmasına, kadınların güçlenmesine katkı sağlayacak çalışmalar yapan Garanti BBVA, kadın girişimcilere özel program başlatan ilk banka olarak bu desteğini aralıksız sürdürüyor. Garanti BBVA bu kapsamda son beş yılda 200 milyar TL’lik finansman imkanı sağladı.
Garanti BBVA, kadının güçlenmesi, ekonomide daha fazla söz alması, toplumda ve iş hayatında adil ve eşit fırsatlara sahip olmasına büyük önem veriyor. Sürdürülebilirlik stratejisinin odaklarından birisi olan ‘kapsayıcı büyümeye’ yönelik çalışmaları doğrultusunda da 2006’dan bu yana kesintisiz sürdürdüğü, Türkiye’de ilk ve öncü olduğu Kadın Girişimci Programı’yla kadın girişimcilerin işletmelerinin sürdürülebilir olmasının yanında, onların gelişmesi ve güçlenmesine katkı sağlıyor. Ekonomik büyüme ve toplumsal kalkınma için kadın girişimci sayısının artmasına, kadınların güçlenmesine katkı sağlayacak çalışmalar yapıyor. Çalışmalarını bütünsel bir yaklaşımla ele alıp “finansman sağlama”yla beraber Türkiye’nin Kadın Girişimcisi Yarışması ile “cesaretlendirme”, Türkiye Kadın Girişimci Akademisi’yle “eğitim” ve Ticaretin Kadınları Platformu’yla “yeni pazarlara açılma” olarak 4 ana başlıkta topluyor.
Kadın girişimcilere özel Program başlatan ilk banka olarak, kendini tüm girişimci kadınların danışmanı ve çözüm ortağı şeklinde konumlandıran Garanti BBVA, kadın girişimci müşterilerini şubelere davet ederek nakit akışı, tahsilat, ödeme ya da yatırım gibi öncelikli ihtiyaçlarını göz önünde bulundurup, girişimlerine özel finansal çözümleri sunuyor. Bu kapsamda kadın girişimcilere son 5 yılda 200 milyar TL’yi aşkın finansman desteği sağlandı.
Kadın girişimciler 15 Kasım’a kadar 5 kategoride başvuru yapabilecek
Garanti BBVA, Kadın Girişimci Programı’nın amiral gemisi olan Türkiye’nin Kadın Girişimcisi Yarışması hakkında bilgi veren Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Sibel Kaya “2007 yılında kadın girişimcileri cesaretlendirmek ve ülkemizdeki kadın girişimci sayısının artmasına katkıda bulunmak için Türkiye’nin Kadın Girişimcisi Yarışmasını hayata geçirdik. Kadınların başarılarına dikkat çekerek rol modeller yaratan ve daha fazla kadının girişimci olmasını sağlayan yarışmayı Türkiye Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER) ve Ekonomist Dergisi iş birliğiyle gerçekleştiriyoruz. İlk yıl sadece 103 kadın girişimcinin başvuruda bulunduğu yarışmaya gelen toplam başvuru sayısı 45 bini aşarken 70’in üzerinde kadın girişimciye ödül verdik. Yarışmamıza her yıl tekstil, enerji, teknoloji ve çevre gibi faaliyet alanlarından pek çok başvuru geliyor. Ancak inovatif, gelişime açık ve etki odaklı girişimlerin başvurularında artış olduğunu görmek bizi de motive ediyor.” diye konuştu.
Sibel Kaya yarışmaya başvuruların devam ettiğini belirterek “Cesaretleriyle kadınlara ilham olmak ve başarısını Türkiye duyurmak isteyen tüm kadın girişimciler 15 Kasım’a kadar www. garantibbvakadingirisimci.com adresindeki formu doldurarak yarışmaya başvurabilir. Finale kalan kadın girişimcilerin arasından her yıl çok titiz bir değerlendirme süreci sonrası birincileri belirliyoruz. Bu kapsamda Şubat 2025’te gerçekleştireceğimiz ödül töreniyle kazananları açıklanacağımız yarışmada;“Türkiye’nin Kadın Girişimcisi” ödülünü alacak girişimci 250.000 TL, “Türkiye’nin Yöresinde Sürdürülebilir Fark Yaratan Kadın Girişimcisi”, “Türkiye’nin Teknolojide Gelecek Vadeden Kadın Girişimcisi”, “Türkiye’nin Kadın Sosyal Etki Girişimcisi” ve “Türkiye’nin Kadın Kooperatifi” kategorilerinin birincileri ise 200 biner TL’lik ödülün sahibi olacak. Kadın girişimcileri ve kooperatifleri, büyük bir heyecanla gerçekleşen jüri değerlendirmesi sonucu belirlediğimiz birincilerden biri olması için Türkiye’nin Kadın Girişimcisi Yarışması’na başvurmaya davet ediyorum. Bu yarışmayı “kaybedeni olmayan” bir yarışma olarak nitelendiriyoruz. Çünkü ülkemizde başarılarıyla dikkat çeken, tanınan birçok kadın girişimci Türkiye’nin Kadın Girişimci Yarışması’na başvurarak sesini ilk defa duyurdu. Biz de başarılarının daha çok duyulması amacıyla kazanan ve finalist kadın girişimcilerin tanıtım videolarını tüm sosyal medya hesaplarımızda paylaşıyor ayrıca 8 Mart haftası tüm şubelerimizi kazanan kadın girişimcilerimize ayırıyoruz.” dedi.
Kadınların girişimiyle sağladığı ekonomik, teknolojik ve sosyal faydaların da görünür olmasını sağlayan yarışma, kadın girişimcilerin çevrelerinde yarattığı farka ve faydaya da odaklanırken, girişimcilikteki başarısını Türkiye’ye duyuran kadınların başka kadınlara katkı sağlama konusundaki motivasyonlarını artıyor. Yarışmaya başvuran kadın girişimcilerle çok önemli bir çarpan etkisine ulaşan Banka, kadın girişimcilerin aileleri, istihdam sağladığı kadınlar, ilham vererek girişimci olmasını teşvik ettiği kadınlar gibi büyük bir kitleye dokunuyor.
Eğitim ve yeni pazarlara açılma destekleri sunuluyor
Eğitim başlığındaysa kadın girişimcilerin yönetim becerilerinin gelişimi için 12 yıldır Boğaziçi Üniversitesi Yaşamboyu Eğitim Merkezi’yle birlikte Türkiye Kadın Girişimci Akademisi üzerinden eğitimler veriyor. Büyük bir topluluğa dönüşen ve gelişim platformu haline gelen Akademi’yle bugüne kadar 5.000’e yakın kadın girişimci dijital pazarlama, müşteri deneyimi, sürdürülebilir şirket yönetimi ve yenilikçi iş modelleri geliştirme gibi başlıkları da içeren bu eğitimlerden faydalandı. Türkiye genelindeki kadın girişimcilere ulaşabilme hedefiyle tüm ülkeye yönelik online eğitimlerle de kapsamı genişletti.
Garanti BBVA, kadın girişimcilerin yeni pazarlara açılmaları ve yeni müşteriler kazanmaları başlığında KAGİDER’in hayata geçirdiği Ticaretin Kadınları Platformu’na destek veriyor. Platform, kadın girişimcilerin satın alma süreçlerine ve ihalelere katılımlarını destekleyerek ilgili kurumlarla iş birliklerini geliştiriyor. Ayrıca sektör ve bölge ayrımı olmaksızın Türkiye çapında düzenleyeceği çevrimiçi etkinlikle kadınların ürün ve hizmetlerini sergilemesi, satın almacılarla bir araya gelmesine imkân sağlıyor.