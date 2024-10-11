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Türkiye’nin Kadın Girişimcisi Yarışması başvuruları devam ediyor

Ekonomik büyüme ve toplumsal kalkınma için kadın girişimci sayısının artmasına, kadınların güçlenmesine katkı sağlayacak çalışmalar yapan Garanti BBVA, kadın girişimcilere özel program başlatan ilk banka olarak bu desteğini aralıksız sürdürüyor. Garanti BBVA bu kapsamda son beş yılda 200 milyar TL’lik finansman imkanı sağladı.

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Garanti BBVA, kadının güçlenmesi, ekonomide daha fazla söz alması, top­lumda ve iş hayatında adil ve eşit fırsatlara sahip olmasına büyük önem veriyor. Sürdürülebilirlik stratejisinin odaklarından birisi olan ‘kapsayıcı büyümeye’ yöne­lik çalışmaları doğrultusunda da 2006’dan bu yana kesintisiz sür­dürdüğü, Türkiye’de ilk ve öncü olduğu Kadın Girişimci Progra­mı’yla kadın girişimcilerin işlet­melerinin sürdürülebilir olma­sının yanında, onların gelişmesi ve güçlenmesine katkı sağlıyor. Ekonomik büyüme ve toplum­sal kalkınma için kadın girişimci sayısının artmasına, kadınların güçlenmesine katkı sağlayacak çalışmalar yapıyor. Çalışmaları­nı bütünsel bir yaklaşımla ele alıp “finansman sağlama”yla beraber Türkiye’nin Kadın Girişimcisi Yarışması ile “cesaretlendirme”, Türkiye Kadın Girişimci Akade­misi’yle “eğitim” ve Ticaretin Ka­dınları Platformu’yla “yeni pazar­lara açılma” olarak 4 ana başlıkta topluyor.

Kadın girişimcilere özel Prog­ram başlatan ilk banka olarak, kendini tüm girişimci kadınların danışmanı ve çözüm ortağı şek­linde konumlandıran Garanti BB­VA, kadın girişimci müşterilerini şubelere davet ederek nakit akışı, tahsilat, ödeme ya da yatırım gibi öncelikli ihtiyaçlarını göz önün­de bulundurup, girişimlerine özel finansal çözümleri sunuyor. Bu kapsamda kadın girişimcilere son 5 yılda 200 milyar TL’yi aşkın finansman desteği sağlandı.

Kadın girişimciler 15 Kasım’a kadar 5 kategoride başvuru yapabilecek

Garanti BBVA, Kadın Girişimci Programı’nın amiral gemisi olan Türkiye’nin Kadın Girişimcisi Yarışması hakkında bilgi veren Garanti BBVA Genel Müdür Yar­dımcısı Sibel Kaya “2007 yılında kadın girişimcileri cesaretlen­dirmek ve ülkemizdeki kadın gi­rişimci sayısının artmasına kat­kıda bulunmak için Türkiye’nin Kadın Girişimcisi Yarışmasını hayata geçirdik. Kadınların başa­rılarına dikkat çekerek rol model­ler yaratan ve daha fazla kadının girişimci olmasını sağlayan ya­rışmayı Türkiye Kadın Girişimci­ler Derneği (KAGİDER) ve Eko­nomist Dergisi iş birliğiyle ger­çekleştiriyoruz. İlk yıl sadece 103 kadın girişimcinin başvuruda bu­lunduğu yarışmaya gelen toplam başvuru sayısı 45 bini aşarken 70’in üzerinde kadın girişimci­ye ödül verdik. Yarışmamıza her yıl tekstil, enerji, teknoloji ve çev­re gibi faaliyet alanlarından pek çok başvuru geliyor. Ancak ino­vatif, gelişime açık ve etki odaklı girişimlerin başvurularında artış olduğunu görmek bizi de motive ediyor.” diye konuştu.

Sibel Kaya yarışmaya başvu­ruların devam ettiğini belirterek “Cesaretleriyle kadınlara ilham olmak ve başarısını Türkiye du­yurmak isteyen tüm kadın giri­şimciler 15 Kasım’a kadar www. garantibbvakadingirisimci.com adresindeki formu doldurarak yarışmaya başvurabilir. Finale kalan kadın girişimcilerin arasın­dan her yıl çok titiz bir değerlen­dirme süreci sonrası birincileri belirliyoruz. Bu kapsamda Şu­bat 2025’te gerçekleştireceğimiz ödül töreniyle kazananları açık­lanacağımız yarışmada;“Türki­ye’nin Kadın Girişimcisi” ödülü­nü alacak girişimci 250.000 TL, “Türkiye’nin Yöresinde Sürdürü­lebilir Fark Yaratan Kadın Giri­şimcisi”, “Türkiye’nin Teknolo­jide Gelecek Vadeden Kadın Gi­rişimcisi”, “Türkiye’nin Kadın Sosyal Etki Girişimcisi” ve “Tür­kiye’nin Kadın Kooperatifi” ka­tegorilerinin birincileri ise 200 biner TL’lik ödülün sahibi olacak. Kadın girişimcileri ve koopera­tifleri, büyük bir heyecanla ger­çekleşen jüri değerlendirmesi so­nucu belirlediğimiz birincilerden biri olması için Türkiye’nin Ka­dın Girişimcisi Yarışması’na baş­vurmaya davet ediyorum. Bu ya­rışmayı “kaybedeni olmayan” bir yarışma olarak nitelendiriyoruz. Çünkü ülkemizde başarılarıyla dikkat çeken, tanınan birçok ka­dın girişimci Türkiye’nin Kadın Girişimci Yarışması’na başvura­rak sesini ilk defa duyurdu. Biz de başarılarının daha çok duyulması amacıyla kazanan ve finalist ka­dın girişimcilerin tanıtım video­larını tüm sosyal medya hesapla­rımızda paylaşıyor ayrıca 8 Mart haftası tüm şubelerimizi kazanan kadın girişimcilerimize ayırıyo­ruz.” dedi.

Kadınların girişimiyle sağla­dığı ekonomik, teknolojik ve sos­yal faydaların da görünür olma­sını sağlayan yarışma, kadın giri­şimcilerin çevrelerinde yarattığı farka ve faydaya da odaklanırken, girişimcilikteki başarısını Tür­kiye’ye duyuran kadınların baş­ka kadınlara katkı sağlama ko­nusundaki motivasyonlarını ar­tıyor. Yarışmaya başvuran kadın girişimcilerle çok önemli bir çar­pan etkisine ulaşan Banka, kadın girişimcilerin aileleri, istihdam sağladığı kadınlar, ilham vererek girişimci olmasını teşvik ettiği kadınlar gibi büyük bir kitleye do­kunuyor.

Eğitim ve yeni pazarlara açılma destekleri sunuluyor

Eğitim başlığındaysa kadın gi­rişimcilerin yönetim becerileri­nin gelişimi için 12 yıldır Boğazi­çi Üniversitesi Yaşamboyu Eği­tim Merkezi’yle birlikte Türkiye Kadın Girişimci Akademisi üze­rinden eğitimler veriyor. Büyük bir topluluğa dönüşen ve gelişim platformu haline gelen Akade­mi’yle bugüne kadar 5.000’e yakın kadın girişimci dijital pazarlama, müşteri deneyimi, sürdürülebilir şirket yönetimi ve yenilikçi iş mo­delleri geliştirme gibi başlıkları da içeren bu eğitimlerden fayda­landı. Türkiye genelindeki kadın girişimcilere ulaşabilme hedefiy­le tüm ülkeye yönelik online eği­timlerle de kapsamı genişletti.

Garanti BBVA, kadın girişimci­lerin yeni pazarlara açılmaları ve yeni müşteriler kazanmaları baş­lığında KAGİDER’in hayata ge­çirdiği Ticaretin Kadınları Plat­formu’na destek veriyor. Plat­form, kadın girişimcilerin satın alma süreçlerine ve ihalelere ka­tılımlarını destekleyerek ilgili ku­rumlarla iş birliklerini geliştiri­yor. Ayrıca sektör ve bölge ayrımı olmaksızın Türkiye çapında dü­zenleyeceği çevrimiçi etkinlikle kadınların ürün ve hizmetlerini sergilemesi, satın almacılarla bir araya gelmesine imkân sağlıyor.