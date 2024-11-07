Türkiye’nin mobilya ve orman ürünleri ihracatı 10 ayda rekor seviyeye ulaştı

Türkiye'nin mobilya, kağıt ve orman ürünleri ihracatı, 2023 yılının ilk 10 ayında 6 milyar 517 milyon dolara ulaşarak sektörün gücünü korudu. İstanbul Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği'nden (İMOB) yapılan açıklamaya göre, ocak-ekim döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 1,6 düşüş kaydedildi. Ancak ekim ayında ihracat, yaklaşık yüzde 2 artışla 691 milyon dolara yükseldi.

İlk 10 ayda Türkiye’nin en fazla mobilya, kağıt ve orman ürünleri ihracatı yaptığı ülke 922 milyon dolarla Irak olurken, ABD'ye yapılan ihracatta yüzde 25 artış yaşandı. İMOB Başkanı Erkan Özkan, küresel ticaretin zorluklarına rağmen istikrarın önemine vurgu yaparak, sektörün hedeflerine ulaşma konusunda temkinli ve istikrarlı bir şekilde ilerlediğini belirtti.

Mobilya sektöründe ekim ayında yüzde 5,3 artışla 416 milyon dolara ulaşıldığını belirten Modoko Başkanı Koray Çalışkan ise sektörün dış ticaret fazlası vererek ekonomiye katkı sağladığını ifade etti. Çalışkan, yılın sonunda 4,6 milyar dolarlık bir ihracat hedeflendiğini söyledi ve ABD’ye yapılan mobilya ihracatının son on yılda dört katına çıkarak 336 milyon dolara ulaştığını kaydetti. Çalışkan, Türkiye'nin diziler yoluyla tanıtım yaparak Afrika ve Arap coğrafyasındaki popülerliğini avantaja çevirebileceğini vurguladı.