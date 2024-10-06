Türkiye'nin üyelik kararı sonrası Suriye'den BRICS adımı!

Rusya lideri Vladimir Putin'in dış politika danışmanı Yuri Uşakov, Türkiye'nin BRICS'e üyelik başvurusu yaptığını açıklamış, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da iddiaları onaylanmıştı.

Üyelik başvurusu yaptılar

Türkiye'nin BRICS'e üyelik başvurusunda bulunmasından sadece bir ay sonra Suriye'den de BRICS kararı geldi.

Suriye'nin Moskova Büyükelçisi Beşar Caferi tarafından yapılan açıklamada Şam hükümetinin BRICS grubuna katılmak üyelik başvurunda bulunduğu belirtildi. Caferi açıklamasında yazılı başvurunun yapıldığını ifade ederek, "BRICS'e katılımla çok ilgileniyoruz." dedi.

BRICS'te hangi ülkeler var?

Batı'nın ekonomik işbirliğine alternatif olarak ortaya çıkan BRICS, Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika tarafından üye ülkeler arasında ekonomik ve kültürel işbirliği için kuruldu.

Bu sene başında Mısır, Etiyopya, İran, Suudi Arabistan ve BAE de BRICS'e katıldı. Dönem başkanlığını Rusya'nın yürüttüğü BRICS zirvesi ise 22-24 Ekim'de Kazan kentinde gerçekleşecek.