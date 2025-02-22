Türkiye'nin 'yatırım pastası'ndaki payı ne? Mahfi Eğilmez küresel sermaye verilerini aktardı!
İktisatçı Mahfi Eğilmez, sosyal medya hesabından Türkiye'ye gelen yabancı sermaye yatırımlarıyla ilgili dikkat çekici veriler paylaştı. Eğilmez’in aktardığına göre, 2010'dan bu yana dünyada toplam 41,1 trilyon dolar yabancı sermaye girişi yaşanırken, Türkiye bu pastadan 176,9 milyar dolar aldı. 2023 yılında dünyadaki toplam doğrudan yabancı yatırım 1,3 trilyon dolar olurken, Türkiye’nin aldığı pay yüzde 0,8 ile 10,7 milyar dolar seviyesinde kaldı. Bu rakamın büyük bir kısmı ise gayrimenkul alımlarından oluştu.
İktisatçı Mahfi Eğilmez, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımla Türkiye’nin yabancı sermaye çekme performansına dair çarpıcı verileri ortaya koydu.
Eğilmez’in paylaştığı verilere göre, 2010’dan bu yana dünyada toplam 41,1 trilyon dolarlık yabancı sermaye yatırımı gerçekleşti. Aynı dönemde Türkiye’ye gelen toplam yabancı sermaye ise 176,9 milyar dolar oldu.
Özellikle 2023 yılı verilerine dikkat çeken Eğilmez, geçen yıl dünya genelinde toplam 1,3 trilyon dolar doğrudan yabancı yatırım yapıldığını belirtti. Verilere göre Türkiye’nin bu toplamdan aldığı pay ise 10,7 milyar dolar ile yüzde 0,8’de kaldı.
Eğilmez’in verdiği bilgilere göre, 2023 yılında Türkiye’ye gelen 10,7 milyar dolarlık doğrudan yabancı yatırımın yaklaşık 3,5 milyar doları gayrimenkul alımına harcandı.