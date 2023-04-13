Türkiye’nin yıllık sağlık turizmi geliri 2.5 milyar $

Türkiye’ye yılda 1.2 milyon sağlık turisti geldiğine dikkat çekilen haberde, “Bunların 150 bini Birleşik Krallık’tan” diye not düşüldü. Türkiye’deki hastaneler ve sağlık sistemine övgüler yağdırılan haberde, İngiliz sağlık sisteminin hantallığının altı çizildi. İngiltere’de bazı hastaların ameliyat için 3 yıl sıra beklemek zorunda kaldığına dikkat çekilen haberde, Türkiye’nin yıllık sağlık turizmi gelirinin 2.5 milyar dolar olduğu belirtildi.

İngilizlerin özellikle diş tedavileri, göz ve kilo verme ameliyatları için Türkiye’yi tercih ettikleri açıklandı. 1 haftalık diş tedavi paketinin ücreti ise 3 bin 974 dolar (76 bin 500 TL). Türk Sağlık Turizm Derneği’nin (TÜSATDER) verilerine göre, Türkiye'nin sağlık turizm pastası son 10 yıldır yüzde 50 saç, yüzde 50 diğerleri olarak bölünmüş durumda. Dünya genelinde erkekler yüzde 75'inin saç problemi bulunuyor ve bu da 2 milyar adetlik saç ekim potansiyeli olarak görülüyor.