Türkiye'ye 511 milyon dolar doğrudan yatırım

25 Nisan 2018

Ekonomi Bakanlığı, Şubat 2018'e ilişkin uluslararası doğrudan yatırım rakamlarını açıkladı.

Yapılan açıklamaya göre, uluslararası doğrudan yatırım yılın ikinci ayında 511 milyon dolar düzeyinde gerçekleşerek geçtiğimiz yılın aynı ayına göre yüzde 11 artış kaydetti. Uluslararası yatırımcıların Türkiye’deki yeni veya mevcut şirketleri ile iştirak ettikleri yerli sermayeli şirketlerdeki ortaklık paylarına ilişkin transferleri içeren sermaye girişi, 2018 Şubat ayında 280 milyon dolar oldu.

280 milyon dolar olan nakit sermaye girişinin 200 milyon dolarlık bölümü AB ülkeleri kaynaklı gerçekleşti.

Açıklamada şöyle denildi:

"2018 yılı Ocak-Şubat döneminde net doğrudan uluslararası yatırım girişi (fiili giriş), 1 milyar 113 milyon dolar düzeyinde gerçekleşmiştir.

Uluslararası doğrudan yatırım girişleri kaleminde yer alan sermaye girişi 2018 yılında toplam 617 milyon dolara ulaşmıştır.

2018 yılı Ocak-Şubat döneminde 617 milyon dolar olan uluslararası doğrudan yatırım girişinin 175 milyon dolar imalat sektöründen, 94’er milyon dolar ise ulaştırma, haberleşme ve depolama sektörü ile mali aracı kuruluşların faaliyetleri sektöründen kaynaklanmıştır.

2018 yılı Ocak-Şubat döneminde nakit sermaye girişinin yüzde 55,4’ü AB ülkeleri kaynaklıdır.

2018 Yılı Şubat ayında 651 adet uluslararası sermayeli şirket ve şube kurulmuş olup, 9 adet yerli sermayeli şirkete de uluslararası sermaye iştiraki gerçekleşmiştir.

2018 Yılı Şubat ayı sonu itibariyle bin 280 adet uluslararası sermayeli şirket ve şube kurulmuş olup, 15 adet yerli sermayeli şirkete de uluslararası sermaye iştiraki gerçekleşmiştir.

2018 yılı Ocak-Şubat döneminde bin 295 adet uluslararası sermayeli şirketin, başta toptan ve perakende ticaret sektörü olmak üzere gayrimenkul kiralama ve iş faaliyetleri, ulaştırma, haberleşme ve depolama hizmetleri ile imalat sektörlerinde faaliyette bulundukları görülmektedir. İmalat sanayiinde faaliyette bulunan uluslararası sermayeli şirketlerde tekstil imalatı birinci sırada yer almaktadır.

2018 yılı Ocak-Şubat döneminde kayıtlı sermayesi 500 bin doların üzerinde olan 20 adet uluslararası sermayeli şirket, şube kuruluşu ile yabancı ortak iştiraki gerçekleşmiştir. Bu şirketlerin 7 adedi toptan ve perakende ticaret sektöründe faaliyette bulunmaktadır."