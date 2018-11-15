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Türkiye’ye gelen yatırımın yüzde 71’i kadar yurtdışına yatırım gitti

Ocak-Eylül 2018 döneminde Türkiye’den yurt dışına yapılan yabancı sermaye yatırımları, Türkiye’ye yapılan yatırımların yüzde 71’i düzeyinde gerçekleşti. Bir önceki ayda bu oran yüzde 80’in üstündeydi. Oranın düşmesinde, Ağustos ayı verilerinde yapılan güncellemeler etkili oldu.

Türkiye’ye gelen yatırımın yüzde 71’i kadar yurtdışına yatırım gitti
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