Türkiye'ye petrol ihracatı yeniden mi başlıyor?

Irak Başbakanlık Basın Ofisi’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Sudani ve Bayraktar'ın Bağdat'taki görüşmesinde iki ülke arasında enerji alanındaki ilişkilerin güçlendirilmesi ele alındı.

Sudani, görüşmede Irak’tan Türkiye’ye petrol ihracatının yeniden başlatılması için çözüm bulmaya hazır olduklarını belirtti.

Irak ile Türkiye arasındaki su paylaşımı konusuna da değinen Sudani, iki ülkenin bu konuda daha fazla işbirliğine ihtiyaç duyduğunu söyledi.

Sudani, "stratejik proje" olarak adlandırdığı Kalkınma Yolu Projesi’ne de işaret ederek, söz konusu projenin her iki ülkenin ekonomilerinin kalkınmasında büyük payı olacağını ifade etti.

Ankara ve Bağdat'ın Gazze konusunda görüş birliğine sahip olduğunu belirten Sudani, Türkiye’nin Gazze’deki İsrail saldırılarına karşı açık ve şeffaf tutumunu takdir ettiklerini dile getirdi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar da, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın selamlarını ileterek, Irak ile çeşitli alanlarda işbirliğini geliştirmekten yana olduklarını vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Kalkınma Yolu Projesi’ne özel önem verdiğini aktaran Bayraktar, Irak’ın sadece Türkiye değil özellikle enerji alanında tüm Avrupa için önemli bir ülke olduğunu belirtti.

Bakan Bayraktar, Bağdat ziyareti kapsamında Irak Petrol Bakanı Hayyan Abdulgani ile heyetler arası görüşme gerçekleştirmişti.

Paris merkezli Uluslararası Tahkim Mahkemesinin Türkiye ile Irak arasındaki petrol ihracatı konusunda verdiği karar sonrası 25 Mart'ta Irak'tan Ceyhan Limanı'na petrol akışının durdurulmuştu.