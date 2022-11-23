TÜRKONFED, ‘Hayalimizdeki Türkiye’ için iş dünyasını zirvede buluşturacak

Çukurova Sanayi ve İş Dünyası Federasyonu’nun (ÇUKUROVASİFED) desteği, Adana Sanayici ve İş İnsanları Derneği’nin (ADSİAD) ev sahipliğinde gerçekleşecek zirvenin teması ise ‘Cumhuriyetimizin İkinci Yüzyılına Doğru: Hayalimizdeki Türkiye’ olacak. Zirveye; Anadolu’nun dört bir yanından yaklaşık 500 iş insanı, aralarında TÜRKONFED ve TÜSİAD’ın mevcut ve geçmiş dönem başkanlarının da olduğu kanaat önderleri, yerel ve bölgesel kent aktörleri ile kamu yetkilileri katılım gösterecek.

Cumhuriyetin ikinci yüzyılına doğru ilerlenen bu dönemde küresel ya da ulusal ölçekte yaşanan her krizin, riskler kadar fırsatlar da barındırdığını hatırlatan TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Sönmez, iş dünyası ve sivil toplumun sesi olarak sorunların tespiti ve çözüm önerileri geliştirme sorumluluğu ile hareket ettiklerini vurguladı. Bu kapsamda düzenlenecek 24. Girişim ve İş Dünyası Zirvesi’ ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Sönmez, etkinlikte ele alınacak konularla ilgili şu bilgileri paylaştı:

“TÜRKONFED olarak, tüm dünya için büyük önem arz eden bu değişim döneminde, fırsatları değerlendirmenin ve potansiyelimizi kullanmanın yolunu, ‘Dijital-Yeşil ve Toplumsal Dönüşüm’ eksenli olarak ‘3D’ şeklinde tanımlıyoruz. Üçüz dönüşüm vizyonumuz kapsamında; dijitalleşen, yeşil dönüşüm sayesinde su ve enerji başta olmak üzere kaynak verimliliği ile hem cari açığı azaltan hem de yeni ihracat pazarlarında rekabet gücünü artıran; gelişmiş bir ekonomi için gelişmiş bir demokrasiyi içselleştiren, eğitimden kadına, gençlikten girişimciliğe toplumun tüm katmanlarını dönüşümün odağına alan Hayalimizdeki Türkiye için çalışıyoruz.”