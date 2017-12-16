TÜRMOB, mali müşavirlik sınavları yapacak

16 Aralık 2017

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB), yeminli mali müşavirlik ve serbest muhasebeci mali müşavirlik sınavları yapacak.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan duyuruya göre, TÜRMOB, yeminli mali müşavirlik sınavını 24 Mart-2 Nisan 2018'de Ankara'da; serbest muhasebeci mali müşavirlik sınavını ise 10-11 Mart 2018'de Ankara, İstanbul ve İzmir'de gerçekleştirecek.

Söz konusu sınavlara girebilmek için 5786 sayılı Yasa ile değişik 3568 sayılı Yasa ve ilgili yönetmelikte sayılan genel koşullara sahip olmak gerekiyor.

İlgililerin, sınav dosyasında yer alan sınav başvuru formunu doldurup, imzaladıktan sonra istenen belgeleri bu forma ekleyerek, 12 Ocak 2018'e kadar "Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği-Temel Eğitim ve Staj Merkezi (TESMER) Dikmen Cd. No:562 Dikmen/Ankara'' adresine elden veya postayla göndermeleri gerekiyor.

Sınav yeri ve programı, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odaları, Yeminli Mali Müşavirler Odaları ve TESMER'in internet sitesi aracılığıyla duyurulacak.

Kaynak: AA