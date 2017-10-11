Turquality ile firmalara 2,1 milyar lira

11 Ekim 2017

Ekonomi Bakanlığı verilerine göre, bugün itibarıyla Turquality Programı ile 149 firmanın 159 markası, bu programa hazırlık süreci şeklinde değerlendirilen Marka Destek Programı'yla da 75 firmanın 75 markası olmak üzere toplam 224 firmanın 234 markası desteklendi. Turquality Programı'nın ilk gününden bugüne destek kapsamında bulunan firmalara toplam 2,1 milyar lira aktarıldı. Böylece bir firmaya ortalama 9,4 milyon liralık destek sağlanmış oldu.

En çok talep Rusya'ya

TİM verilerine göre, Turquality Programı'ndan en çok desteği yüzde 28,36'lık payla elektrik-elektronik ve yüzde 27,41'le de hazır giyim sektörleri aldı.

Program kapsamında, yüzde 8,38'le işlenmiş tarım ürünleri, yüzde 5,24'le doğal taş, seramik ve vitrifiye, yüzde 4,97'yle kimya, yüzde 4,83'le tekstil, yüzde 4,41'le mobilya, yüzde 2,39'la otomotiv yan sanayi, yüzde 1,34'le otomotiv ana sanayi, yüzde 1,07'yle makine, yüzde 0,94'le kuyumculuk ve mücevher, yüzde 0,68'le deri ve deri mamulleri, yüzde 0,59'la plastik ürünleri, yüzde 0,56'yla gastronomi ve yüzde 8,83'le diğer sektörlere destek aktarıldı.

Desteklenen markaların dünya üzerindeki dağılımına ve destek verilen harcamaların gerçekleştiği ülkelere bakıldığında, en çok talep yüzde 18,13'lük payla Rusya'ya oldu. Rusya'yı yüzde 16,99'la Almanya, yüzde 10,99'la İngiltere ve yüzde 4,95'le de İspanya takip etti.

Talep gören diğer ülkeler ise yüzde 4,07'yle Kazakistan, yüzde 3,86'yla Polonya, yüzde 3,32'yle İtalya, yüzde 3,24'le ABD, yüzde 2,67'yle Fransa, yüzde 2,57'yle Romanya, yüzde 2'yle Irak şeklinde sıralandı. Diğer ülkelerin payı ise yüzde 26,71 oldu.

"10 yılda 10 küresel Türk markası" hedefi

TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, 2006'da oluşturulan Turquality destek programının, "10 yılda 10 küresel Türk markası" çıkarma hedefiyle yola çıktığını hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Program, kendi alanında devlet destekli ilk ve tek markalaşma programı. Turquality'nin ana amacı, markalaşma potansiyeli olan ürün gruplarına sahip firmalarımızın uluslararası pazarlarda kendi markalarıyla global bir oyuncu olabilmelerini sağlamak. Bu durumun doğal bir sonucu olarak Türk malı imajının olumlu bir şekilde gelişmesi ve zihinlerde yerleşmesini bekliyoruz. Program aracılığıyla firmalarımızı üretimden pazarlamaya, satıştan satış sonrası hizmetlere kadar bütün süreçleri kapsayacak şekilde destekliyoruz."

Programın başladığı 2006'dan bugüne kadar yeni destek kalemleri de eklenerek Turquality'nin daha etkin hale getirildiğine işaret eden Büyükekşi, şöyle konuştu:

"Franchising desteği, tasarımcı ücretleri desteği, yol haritası danışmanlığı desteği gibi kalemler programa eklenen yeni destekler arasında yer alıyor. Öte yandan, 2015'te hizmet sektörü de Turquality kapsamına alınmaya başlandı. Hizmet sektörlerine yönelik destek verilen ana kalemler arasında birim kirası, tanıtım ve danışmanlık harcamaları yer alıyor."

Turquality nedir?

Turquality ile marka potansiyeli taşıyan firmalara globalleşme yolunda finansal kaynak sağlanırken, kurumsal ve operasyonel anlamda da destek veriliyor. İlk kez 23 Kasım 2004'te yürürlüğe giren Turquality Programı'nın, tüketicilerin gözünde bir marka referansı, Türk markaları açısından ise bir gelişim katalizörü olabilmesi amaçlanıyor.

Turqualty kapsamında firmaların, "patent, faydalı model ve endüstriyel tasarım tescili", "tanıtım, reklam ve pazarlama", "ofis/depo/lokanta/kafe kira", "mağaza kira", "ofis/depo/lokanta/kafe temel kurulum giderleri", "mağaza temel kurulum giderleri", "reyon kira", "showroom kira/dekorasyon", "sertifikasyon", "franchise dekorasyon", "franchise kira", "danışmanlık", "tasarımcı/aşçı/şef istihdamı" ve "gelişim yol haritası" harcamaları destekleniyor.

Program kapsamındaki çalışmalar, Ekonomi Bakanlığı, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ve ihracatçı birlikleri ile özel sektör temsilcilerinden oluşan Turquality Çalışma Grubu tarafından gerçekleştiriliyor.

Kaynak: AA