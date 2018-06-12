TÜRSAB: Turisti biz getiriyoruz, biz taşıyacağız

12 Haziran 2018

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Bağlıkaya, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nin (UKOME) turizm belgesi ile taşımacılığa getirdiği yaptırımlarda sınırların doğru çizilmesi gerektiğini belirterek "Turizmciler olarak turistlerin taşımasının engellenmesine karşı çıkacağız. Turisti biz getiriyoruz. Onları biz taşıyacağız." dedi.

Bağlıkaya yaptığı açıklamada, göreve geldikleri andan itibaren yaptıkları çalışmalar sonucunda, 1973 tarihli yönetmeliğin yürürlükten kaldırılarak geçen hafta yeni Seyahat Acentaları Birliği Yönetmeliği'nin yayımlandığına dikkati çekti.

Böylelikle TÜRSAB yapılanmasının resmi bir hüviyet kazandığını vurgulayan Bağlıkaya, düzenlemeyle Yöre Temsil Kurulları oluşturulacak şekilde, 100 acente ve üstüne ayrı, altına ayrı bir yapılanma öngörüldüğünü, ayrıca coğrafi bölgelere göre belirlenmiş Bölge Başkanlıkları oluşturulduğunu anlattı.

Bağlıkaya, "Yeni yönetmeliğe göre iç tüzüğümüzü hazırlayacağız. Bu tüzüğe göre söz konusu kurullara seçimlerimizi yaparak yeni bir dönemi başlatacağız." diye konuştu.

Düzenlemeyle ilk kez "Profesyonel Genel Sekreter" döneminin de başladığına dikkati çeken Bağlıkaya, "Ayrıca yönetmelik tüketiciyi aldatan acentelerle ilgili çok daha sıkı bir denetim sürecini getiriyor. Faaliyetten süreli ve süresiz men etme gibi cezalarımız var. Tabii ki cezaları Seyahat Acentaları Birliği vermiyor. Birlik, dosyaların soruşturmalarını tamamlayarak Bakanlığa bu taleplerle iletiyor. Ama biz çok daha etkin bir denetleme sistemi üzerinde çalışıyoruz." bilgisini paylaştı.

"Taksici arkadaşlarımızın gönülleri rahat olsun"

Özellikle son dönemde UBER tartışmalarıyla gündeme gelen "taksicilik faaliyetlerinin Seyahat Acentaları Birliği belgesiyle yapıldığı" iddialarına da değinen Bağlıkaya, şöyle konuştu:

"Biz bu tür faaliyetlerin kesinlikle karşısındayız. Seyahat acentesi belgesiyle taksicilik yapılamaz. Yapanları tespit ettiğimizde zaten belgelerinin iptali için Kültür ve Turizm Bakanlığına dosyalarını sevk ediyoruz. Taksici arkadaşlarımızın gönülleri rahat olsun. Biz seyahat acenteleri birliği olarak bizim belgemiz kullanılarak bir taksicilik faaliyeti yapılmasına zaten müsaade etmiyoruz. Varsa tespitleri bize ihbarda bulunabilirler. Bütün bölge yönetimlerimiz de bu konuda uyarılmış vaziyette."

"Turisti biz taşıyacağız"

TÜRSAB Başkanı Bağlıkaya, İBB UKOME tarafından geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen toplantıda, turizm belgesi ile taşımacılığa yönelik alınan yeni kararlara da tepki gösterdiklerini anımsattı.

UBER'le ilgili şikayetler sonrasında alınan bu kararlarla getirilen yaptırımların, turizmcileri de etkilediğine dikkati çeken Bağlıkaya, turistin taşınmasının engellenmesine de rıza göstermeyeceklerini vurguladı. Bağlıkaya, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Turizmciler olarak turistlerin taşımasının engellenmesine de karşı çıkacağız. Turisti biz getiriyoruz. Onları biz taşıyacağız. Dolayısıyla buradaki sınırlarımızı doğru çizmemiz lazım. Biz kimsenin ekmeğine, mesleğine müdahale eden bir hareket içinde değiliz, tam tersine onları üzerimize düştüğü biçimde koruyoruz. Ama buralardaki bulanık alanlardan faydalanıp, tutup da bizim turistimizi taşıyacak bir noktaya gelirse iş, biz buna şiddetle karşı çıkarız, müsaade de etmeyiz. Yasal olarak onları taşımak bizim hakkımızdır. Belgesinin adına ne derseniz deyin, istediğiniz ismi takabilirsiniz turisti seyahat acentesi taşır. Çünkü tur ve transfer, seyahat acentesinin münhasır hizmetidir. 1618 sayılı yasa var. Mesleki olarak kırmızı çizgimiz budur."

Bağlıkaya, bu konuda belediyeler ile Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığıyla yaşanan anlaşmazlıkların da kısa süre içerisinde yapılacak istişarelerle çözüleceğini umduğunu ifade etti.

Kaynak: AA