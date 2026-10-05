TUSAŞ ve ROKETSAN'dan HÜRSAT için imza

Uluslararası Uzay Federasyonu (IAF) tarafından düzenlenen 77. Uluslararası Uzay Kongresi (IAC), Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda, Türkiye Uzay Ajansı (TUA) ile SAHA İstanbul'un ev sahipliğinde Antalya NEST Kongre Merkezi'nde yapılıyor.

"HÜRSAT-2 Proje Sözleşmesi İmza Töreni", Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkan Yardımcısı Mustafa Şeker, Savunma Sanayii Başkan Yardımcısı Hüseyin Avşar, TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu ve ROKETSAN Genel Müdürü Murat İkinci'nin katılımıyla TUSAŞ pavilyonunda gerçekleştirildi.

Türkiye'nin seri üretilebilen ilk uydu ailesi olan HÜRSAT, 200-650 kilogram kütle aralığında farklı görev ihtiyaçlarına göre yapılandırılabilecek. Bu kapsamda TUSAŞ tarafından geliştirilen HÜRSAT-1'in test faaliyetleri TUSAŞ'ta devam ediyor.

TUSAŞ tesislerinde fırlatma öncesi hazırlık faaliyetleri sürdürülen HÜRSAT-1, yörüngede gerçekleştirilecek görevlerle sistemin temel teknolojilerini ve seri üretilebilir uydu mimarisini doğrulayacak.

HÜRSAT-1'in ağırlığının azaltılacağı HÜRSAT-2 proje sözleşmesiyle, HÜRSAT ailesi, ek bir uydu projesi olarak değil, ortak bir mimari üzerinden farklı kullanıcı ve görev ihtiyaçlarına uyarlanabilen, seri üretime uygun bir uydu ailesi olacak.

Farklı kullanıcı ihtiyaçları aynı uydu ailesi üzerinden karşılanabilecek

Projeyle, üretim sürelerinin ve maliyetlerin düşürülmesi, sürdürülebilir bir tedarik zinciri oluşturulması ve TUSAŞ'ın uydu alanında küresel ticari rekabet gücünün artırılması hedefleniyor.

HÜRSAT aynı zamanda birden fazla uydunun alçak dünya yörüngesinde birlikte görev yapabileceği takım uydu mimarisini destekliyor. Uydu sayısının artırılmasıyla aynı bölgenin daha sık görüntülenmesi, verilere daha kısa sürede erişilmesi ve farklı kullanıcı ihtiyaçlarının aynı uydu ailesi üzerinden karşılanması mümkün olacak.

Metre altı çözünürlük, geniş alan görüntüleme kabiliyeti, güneş eş zamanlı yörüngede görev yapması planlanan HÜRSAT, çoklu görev kabiliyetini kompakt uydu mimarisiyle sunacak.

Uydu bilgisayarı, güç ve arayüz birimleri ile yer ve uçuş yazılımları TUSAŞ tarafından geliştirilirken, komuta-kontrol faaliyetleri de TUSAŞ tarafından gerçekleştirilecek. Böylece HÜRSAT, uydu platformundan yer segmentine kadar uçtan uca milli bir sistem mimarisiyle geliştirilecek ve işletilecek.

"Kendi imkanlarımızla uzaya göndereceğiz"

Törende konuşan Şeker, iki önemli kuruluşun işbirliği yaptığı ve iki güçlü kasını birleştirdiğini belirterek, "ROKETSAN firmamızın geliştirdiği fırlatma sistemiyle TUSAŞ firmamızın geliştirdiği uydumuzun fırlatılmasına yönelik anlaşmayı imzalıyoruz. Hepimiz için gurur verici bir sözleşme, ben hayırlara vesile olmasını diliyor, emek veren bütün firmalarımıza, tüm SSB personeline teşekkür ediyorum." dedi.

Savunma Sanayii Başkan Yardımcısı Hüseyin Avşar, şimdiye kadar kendi uydularını üretebilen dünyadaki sayılı ülkelerden biri olan Türkiye'nin gelecek dönemde kendi uydularını fırlatabilen, uzaya gönderebilen yine nadir ülkeler arasında yer alacağını söyledi.

Bugün bu işbirliğinin temellerini attıklarını vurgulayan Avşar, "ROKETSAN'ımızın geliştirdiği fırlatma sistemiyle inşallah TUSAŞ'ımızın geliştirdiği uyduyu uzaya kendi imkanlarımızla ülke olarak göndereceğiz." ifadesini kullandı.

"Seri olarak üretime geçirilecek"

TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu da imzaların kendileri için de çok güzel bir an olduğunu dile getirerek, şu ifadeleri kullandı:

"Çünkü Türkiye artık sadece kendi uydusunu yapıp işletmekle kalmayacak, aynı zamanda bunu hem fırlatacak hem de seri bir şekilde üretime geçireceğiz. Biz HÜRSAT platformunu bir aile olarak bu şekilde planladık. Bütün görev yükleri, yazılımı, yer istasyonları ve işletmesi, her şeyi dahil artık yerli olarak uydularımız uzayda buluşacaklar. İnşallah bu başlangıç ama uzun bir yolculuğun ilk adımı."

"Türkiye'nin uzaydaki teknoloji ağırlığı gittikçe artıyor"

ROKETSAN Genel Müdürü Murat İkinci, Türkiye'nin uzay yol haritasında tarihi günlerden birine hep beraber şahitlik ettiklerinin altını çizdi.

Uzun zamandır Türkiye'nin kendi uydusunu kendi yapan bir ülke statüsünde bulunduğuna dikkati çeken İkinci, şunları kaydetti:

"Bu anlaşmayla inşallah ROKETSAN olarak bizler yapmış olduğumuz, yapacak olduğumuz kendi uydumuzu uzaya taşıyacak olan platformumuzu, Şimşek platformumuzla tarihi bir adımı daha gerçekleştireceğiz. Türkiye'nin uzaydaki teknoloji ağırlığı gittikçe artıyor, daha büyük bir anlam kazanıyor. Türkiye uzay yolculuğunda dünyadaki diğer ülkelerle beraber gerçekten ciddi bir oyuncu olduğunu buradaki fuarda da gösterdi. Bundan sonraki aşamalarda da ROKETSAN olarak bizler uzaya kendi uydumuzu değil sadece, birçok dost ve kardeş ülkenin de uydusunu taşıma azmindeyiz. Bugün atacak olduğumuz imzayla bu konudaki ilk kontratımızı imzalamış olacağız."