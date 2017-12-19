TÜSİAD Başkanı: Dolar 4.0'ı geride bırakmanın yolu Sanayi 4.0'ı yakalamak

19 Aralık 2017

Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TÜSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Erol Bilecik, "4. Sanayi Devrimi, gümbür gümbür gelen bir devrimdir. Doların 4.0 olduğu günleri geride bırakmanın bir tane yolu var; Sanayi 4.0'ı yakalamak" diye konuştu.

Bilecik, Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan'ın da katıldığı "Türkiye'nin Sanayide Dijital Dönüşüm Yetkinliği" Konferansı'ndaki konuşmasında, bu yıl dünyada en çok Sanayi 4.0'ın konuşulduğunu söyledi.

Bilecik, Türkiye'de dijitalleşme konusunda farkındalıkla ilgili problemin azaldığını, bunun Türkiye adına son derece umut verici olduğunu belirterek, 4. Sanayi Devrimi konusunu, Türkiye gündeminin öncelikleri arasında gördüklerini her vesileyle vurguladıklarını aktardı.

Türkiye’nin yeni hikayesinin bu süreçten geçtiğine dikkati çeken Bilecik, "Ekonomi anlamında yeni bir hikayeye ihtiyacımız var. Yapılan çalışmaların çoğunun Sanayi 4.0'ın içinden geçecek öyküyle yeşereceği konusunda inancımız tam" dedi.

"Türkiye kendi teknolojisi ile üretim yapmaya başlamalı"

Erol Bilecik, TÜSİAD faaliyetleriyle, Türkiye'nin sanayide dönüşüm süreçlerine artı değer katmayı hedeflediklerini belirterek, daha önce sanayinin dijital dönüşümünün, ekonomi için potansiyelini ve fırsatlarını ortaya koyan çalışmalar yaptıklarını, bugün ise “Türkiye’nin Sanayide Dijital Dönüşüm Yetkinliği" raporunu paylaşacaklarını söyledi.

Sanayide dijital dönüşüm yarışında Türkiye’nin önünde koşan birçok ülke olduğunu belirten Bilecik, bu ülkeleri dikkatle izlemek, onların hatalarından ders çıkarmak gerektiğini söyledi.

Türkiye'nin kendine en uygun dönüşüm modelini yine kendisinin inşa etmesi gerektiğini de vurgulayan Bilecik, şunları kaydetti:

"Bu raporumuz da bu inşa sürecine çok önemli katkıda bulunacağına inanıyorum. Türkiye’nin Sanayide Dijital Dönüşüm Yetkinliği raporunu muazzam bir Türkiye projesinin temeli gibi görüyorum. Bu temelin harcını her birlikte oluşturduk. Bundan sonraki süreçte de ekosistemdeki tüm paydaşların desteğiyle yapacağımız her çalışma, bu projeyi daha da fazla güçlendirecek. 4. Sanayi Devrimi, gümbür gümbür gelen bir devrimdir. Doların 4.0 olduğu günleri geride bırakmanın bir tane yolu var; Sanayi 4.0'ı yakalamak. Ya dolar 4.0'ı fazlasıyla konuşacağız ya da Sanayi 4.0'ı yakalayıp doların ve faizin ateşini konuşmaktan daha keyifli bir süreç yaşayacağımıza inanıyorum."